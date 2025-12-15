Visa fija meta de un millón de MiPymes con pagos digitales rumbo a 2026

El hito de Visa es llegar al millón de MiPymes en 2026, aseguró el director generañ de Visa México, Francisco Valdivia.

El director general de Visa México consideró el 2026 como un año importante para Visa y la consolidación de la digitalización de pagos en MiPymes en todo el país, con un hito de un millón de negocios.

Podemos beneficiar a las MiPymes con pagos digitales, “El 2026 es un año muy importante ... Como Visa somos socios oficiales del Mundial 2026, este gran torneo puede acercar negocios incrementales para las MiPymes cada rincón del país”, afirmó el director general de Visa México, Francisco Valdivia, en entrevista con Jeanette Leyva Reus, en “Negocios W”.

"El 2026 es un año muy importante ... Como #Visa somos socios oficiales del #Mundial2026. Este gran torneo puede acercar negocios incrementales para las #Mipymes en cada rincón del país", Francisco Valdivia, director general de Visa México.

¿Cuál es la meta de Visa para las MiPymes en 2026?

El hito de Visa es llegar al millón de MiPymes en 2026, aseguró el directivo, quien detalló que este reto implica acercar tecnología a este sector, ofreciéndoles un mejor manejo de su negocio e incrementar su base de clientes.

En colaboración social con bancos como BBVA o Global Payments, Visa busca implementar la tecnología de pagos digitales y puntos de venta vía smartphone, es decir, “que los celulares sirvan para aceptar pagos de manera más eficiente y segura que el efectivo”, con nueva tecnología y terminales de punto de venta más cercanas a los negocios.

¿Cómo impactará el Mundial 2026 en los pequeños negocios?

Y ya que Visa es socio oficial del torneo, puede acercar negocios y turismo, dejando una oportunidad que no debe ser desperdiciada, pues compartió que debido al Mundial se estima una derrama económica a las MiPymes de 3 mil millones de dólares, no solo para las ciudades sede del Mundial, sino para que en todo el país se pueda encontrar la opción digital.

