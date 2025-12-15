Regulan cobros automáticos en plataformas digitales: Así funciona el ‘Click to Cancel’ en servicios por suscripción

¡Ya es oficial! Plataformas de streaming como Netflix, Disney+, Amazon Prime; de música como Spotify y Apple Music; e incluso de videojuegos como Xbox Game Pass, y cualquier otro servicio contratado a través de una suscripción, podrán cancelarse en cualquier momento, sin penalizaciones para los usuarios y sin cobros automáticos.

La reforma, bautizada por legisladores como “Click to Cancel”, a la Ley Federal del Consumidor ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, luego de ser aprobada por el Senado y la Cámara de Diputados, la cual modifica el artículo 76 Bis y busca que cancelar un servicio sea tan sencillo como contratarlo.

¿Cómo son los cobros automáticos?

Desde ahora, todos los proveedores de servicios bajo el esquema de membresías o suscripciones están obligados a informarte de manera clara si el servicio incluye cobros automáticos. De ser así, deberán especificarte el monto, la periodicidad, la fecha exacta del cargo y notificarte con al menos cinco días de anticipación antes de que la renovación o el cobro se aplique de forma automática.

Así funcionan las cancelaciones inmediatas

En cuanto a la cancelación, la reforma dice que los usuarios deberán tener acceso a procedimientos sencillos, rápidos y gratuitos para cancelar cuando así lo decidan. Esto significa que, si de pronto ya no quieres pagar un servicio, por ejemplo, Netflix, podrás cancelarlo sin perder tiempo, sin cargos adicionales ni trámites interminables.

Los cobros requerirán consentimiento expreso e informado de la persona consumidora. En los casos en los que, de acuerdo con el contrato, proceda la renovación automática del servicio, se deberá notificar al menos con cinco días naturales de anticipación, permitiendo su cancelación sin penalización. — DOF.

Además, la reforma, publicada este 12 de diciembre, señala que el proveedor deberá respetar la decisión del consumidor sobre la cantidad y calidad de los productos o servicios que desea recibir, así como su derecho a no recibir publicidad o avisos comerciales.

El proveedor deberá implementar mecanismos que permitan a la persona consumidora cancelar el servicio, suscripción o membresía de manera inmediata — DOF.