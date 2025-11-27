BBVA cierra 2025 con récord en colocación de crédito y 2.5 millones de nuevas tarjetas: Eduardo Osuna

El director de BBVA México, Eduardo Osuna calificó al 2025 como un muy buen año.

El 2025 cerrará como uno de los mejores años para BBVA México en materia de colocación crediticia, aseguró su director general, Eduardo Osuna Osuna en entrevista para Negocios W. El directivo destacó que la emisión de tarjetas alcanzó un récord de 2.5 millones de plásticos nuevos, la mayoría destinados a mexicanos que nunca habían tenido una tarjeta bancaria.

Osuna explicó a Jeanette Leyva Reus que, con datos a septiembre, el banco registró un crecimiento general de 1.7% en todos sus portafolios, impulsado por el crédito familiar y a pymes. “En octubre rebasamos los dos millones de cartera”, afirmó el directivo.

¿Por qué el cambio de la app de @BBVA_Mex?



Expansión digital y adopción masiva de la nueva App

El director general subrayó que la bancarización continúa avanzando y que el 85% de las operaciones ya se realizan en línea. Actualmente, 27 millones de clientes hacen al menos una transacción diaria desde canales digitales.

Sobre la nueva App del banco, que generó reacciones en redes sociales por la falta de aviso previo sobre los cambios, Ozuna explicó que integra múltiples componentes de IA para personalizar la navegación. “Cuenta con un asistente virtual para tus cuentas, es la evolución para tener un asistente con voz y personalizado”, detalló.

Aunque la actualización comenzó con un porcentaje reducido de usuarios, la herramienta pasó a estar disponible para cerca del 85% de los clientes en un solo fin de semana.

“Cuando utilizas tu aplicación al menos una vez al mes ya te conoce las rutinas de navegación. Cometimos el error de no haber anticipado esta personalización”, reconoció. Según Ozuna, pero especificó que el rediseño permite acceder a funciones mediante rutas más cortas y simples, lo que ha derivado en una adopción transaccional superior a la esperada.

BBVA consolida su liderazgo en México

BBVA se mantiene como el banco más grande del país, con más de 50 mil empleos directos y alrededor de 75 mil colaboradores en total. Su desempeño —marcado por el crecimiento crediticio, la digitalización y la emisión récord de tarjetas BBVA— confirma su papel central en la economía mexicana.

