Las 10 series que marcaron el 2025: ¿Las viste todas?

El 2025 se consolidó como uno de los años en que las series de streaming se volvieron una locura. Y es que las plataformas dejaron de apostar únicamente por la cantidad para enfocarse en una experiencia cinematográfica cercana a su audiencia.

Desde la recién finalizada ‘It: Welcome to Derry’ hasta las canciones que nos hicieron llorar con ‘Mentiras, la serie’, te dejamos las 10 series más top del 2025.

Top 10 series que marcaron el 2025

La variedad de las series del mundo del streaming es para todo el público del mundo, es por eso que te traemos un listado de las 10 series imperdibles que marcaron el 2025 siendo un año que nos trajo algunas joyitas y revivió muchas otras.

Series 2025: IT: Welcome to Derry

Esta precuela no solo cumplió con la cuota de sustos, sino que expandió el universo de Stephen King de una manera magistral. Situada en los años 60, la serie logró equilibrar el terror sobrenatural de Pennywise con una narrativa cruda sobre el racismo y las tensiones sociales de la época en Derry, entregando una atmósfera densa que se siente como cine en cada episodio.

Series 2025: The Bear - Temporada 4

Tras el caos de la apertura del restaurante, esta entrega se enfocó en las consecuencias del éxito y el costo mental de la perfección. Con episodios que se sintieron como poemas visuales y otros que fueron ataques de ansiedad pura, la dinámica entre Carmy, Sydney y Richie alcanzó niveles de madurez actoral que la mantienen como la mejor comedia dramática de la década.

Series que marcaron el 2025: 'The Bear' Ampliar

Series 2025: Mentiras: la serie

Fue el fenómeno pop del año en México, logrando lo que pocos creían posible: traducir la energía de un escenario teatral a un lenguaje visualmente vibrante y cinematográfico. Con una estética ochentera impecable y un elenco que le inyectó nueva vida a canciones clásicas, la serie se convirtió en una carta de amor a la cultura mexicana y en el tema de conversación obligado en cada reunión social.

Series 2025: The Last of Us - Temporada 2

La adaptación de la segunda parte del videojuego llevó la tensión al límite al introducir a Abby y mostrar las consecuencias cíclicas de la violencia. No fue una temporada fácil de ver por su carga emocional, pero la química entre Pedro Pascal y Bella Ramsey, sumada a una producción impecable, la confirmó como el estándar de oro para las adaptaciones de juegos.

Series 2025: Stranger Things 5 - Volumen Final

Más que una serie, fue un evento cultural de despedida. Los hermanos Duffer cerraron el ciclo de Hawkins con una escala masiva que recordó a los grandes blockbusters de los 80, dándole a personajes como Eleven y Max un cierre que dejó a la audiencia satisfecha pero con el corazón roto por el fin de una era.

Series 2025: Andor - Temporada 2

Se despidió como la mejor obra de Star Wars en años, alejándose de los sables de luz para enfocarse en la formación real de una rebelión. Su guion inteligente y su tono de thriller político la convirtieron en la serie favorita de quienes buscan historias maduras y complejas dentro de galaxias muy lejanas.

Series 2025: Severance - Temporada 2

Tras una espera eterna, regresó para profundizar en el misterio de Lumon Industries. La serie mantuvo su estética minimalista y su narrativa inquietante, obligándonos a cuestionar una vez más la línea que divide nuestra vida laboral de nuestra identidad personal, con giros que nadie vio venir.

Series que marcaron el 2025: 'Severance' Ampliar

Series 2025: The White Lotus: Tailandia

Mike White cambió los paisajes de Italia por la espiritualidad y el lujo de Tailandia para seguir diseccionando las miserias de la clase alta. Con un nuevo elenco coral y el regreso de personajes icónicos, la serie mezcló la sátira social con un misterio de asesinato que nos tuvo adivinando hasta el último minuto.

Series 2025: Fallout - Temporada 2

Logró expandir su universo post apocalíptico sin perder el humor negro y la estética retro-futurista que la hizo famosa. Esta temporada exploró nuevas facciones y los orígenes ocultos de Vault-Tec, consolidándose como una de las piezas de ciencia ficción más divertidas y visualmente ricas del año.

Series 2025: One Piece - Temporada 2

El reto era enorme, pero la entrada al arco de Alabasta fue un triunfo total. Con la introducción de personajes clave como Chopper y Robin, la serie demostró que es posible mantener el espíritu “fantástico” y colorido del manga en un formato de carne y hueso, ganándose el respeto de los fans más escépticos.

