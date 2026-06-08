Ariana Grande vuelve a los escenarios tras siete años con la gira “Eternal Sunshine”

El regreso más esperado de su carrera

Después de siete años alejada de las giras mundiales, Ariana Grande volvió a subir a un escenario para reencontrarse con sus fanáticos. La artista estadounidense inició oficialmente “The Eternal Sunshine Tour” el pasado 6 de junio en Oakland, California, marcando el comienzo de una nueva etapa en su carrera musical.

La expectativa era enorme. Durante los últimos años, Grande había concentrado gran parte de su energía en proyectos cinematográficos, especialmente en su participación en la adaptación de Wicked, además del lanzamiento de nueva música. Sin embargo, sus seguidores esperaban desde hace tiempo verla nuevamente frente a miles de personas interpretando los éxitos que la convirtieron en una de las estrellas más importantes del pop contemporáneo.

Promocional Wicked for good / OGULCAN AKSOY Ampliar

Un espectáculo dividido en actos

La nueva gira está inspirada en Eternal Sunshine, el álbum que lanzó en 2024 y que explora temas como el amor, la pérdida, la memoria y la sanación emocional. Para trasladar esa narrativa al escenario, el espectáculo fue diseñado como una experiencia conceptual dividida en varios actos temáticos.

Durante el concierto, Ariana interpreta canciones de su producción más reciente junto con algunos de los temas más populares de su trayectoria. El repertorio incluye éxitos como “thank u, next”, “7 rings” e “Into You”, además de piezas más recientes como “eternal sunshine” y “we can’t be friends (wait for your love)”.

La puesta en escena también ha llamado la atención por sus cambios de vestuario, efectos visuales y una narrativa que acompaña la evolución emocional de las canciones.

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Emoción y lágrimas en la primera noche

El arranque de la gira estuvo cargado de momentos emotivos. Diversos reportes señalan que la cantante agradeció visiblemente conmovida el apoyo de sus seguidores, quienes la recibieron con ovaciones constantes durante toda la presentación.

Para muchos asistentes, el concierto representó mucho más que un espectáculo musical. Fue el regreso de una artista que ha atravesado importantes cambios personales y profesionales desde su última gira en 2019.

Las redes sociales se llenaron rápidamente de videos, fotografías y mensajes de admiración, convirtiendo el inicio del tour en uno de los temas más comentados del fin de semana.

Ariana Grande en Los Ángeles, California / Emma McIntyre Ampliar

Una nueva etapa para Ariana Grande

Además de representar su regreso a los escenarios, la gira llega en un momento de transformación para la cantante. Tras consolidar una carrera exitosa en la música, Ariana ha ampliado su presencia en el cine y la televisión, lo que ha generado dudas sobre cuánto tiempo continuará realizando grandes giras internacionales.

Por ello, muchos fanáticos consideran que “The Eternal Sunshine Tour” tiene un significado especial. Más que una simple promoción de un álbum, se trata de una celebración de su trayectoria y de la conexión que ha mantenido con su público durante más de una década.

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El inicio de un recorrido mundial

La gira continuará durante los próximos meses por diversas ciudades de Estados Unidos y Europa. Se espera que miles de personas asistan a los conciertos programados, muchos de los cuales agotaron entradas en cuestión de horas.

Con este regreso, Ariana Grande demuestra que sigue siendo una de las figuras más influyentes del pop internacional. Siete años después de su última gran gira, la cantante vuelve a los escenarios para recordar por qué su voz, su presencia y su historia continúan conquistando a millones de personas en todo el mundo.