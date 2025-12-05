Netflix gana. Warner Bros es comprado por 82,700 millones de dólares

Netflix anunció la compra de Warner Bros por 82 mil 700 millones de dólares, una adquisición que incluye los estudios de cine y televisión de Warner Bros, HBO, HBO Max y las enormes franquicias que han definido más de un siglo de industria.

La operación, de carácter mixto entre efectivo y acciones, se tasó en 27.75 dólares por acción, equivalentes a una valoración total de 72 mil millones en capital y 82.7 mil millones en valor empresarial, lo que convierte la transacción en uno de los movimientos más drásticos de la historia moderna del audiovisual.

La pugna por los estudios era severa. Paramount y Comcast habían presentado ofertas previas. Según Ted Sarandos, co-CEO del gigante del streaming, el objetivo es “combinar la innovación global de Netflix con el siglo de narrativa de Warner Bros.” para llevar al público “una oferta más completa”.

El catálogo completo de HBO Max y Warner llega a Netflix

Con la compra, Netflix obtiene uno de los catálogos más grandes del mundo: clásicos de Warner, franquicias millonarias y la totalidad de la programación de HBO y HBO Max. Este acervo incluye:

The Big Bang Theory

Los Soprano

Juego de tronos y La casa del dragón

y Adult Swim

Friends

El mago de Oz

Casablanca

El universo DC

La saga Harry Potter

The Wizard of Oz, Citizen Kane y múltiples clásicos del estudio

A esto se suman las propiedades de videojuegos de Warner Bros. Games, que también pasan al control de Netflix. La compañía afirma que la integración permitirá “optimizar sus planes para los consumidores”, ampliar opciones y consolidar bajo un mismo servicio contenidos que antes estaban fragmentados.

¿Desaparece HBO Max?

Aunque Warner Bros. Discovery Inc. no ha emitido una declaración formal, las señales de Netflix apuntan a la desaparición de HBO Max en el transcurso del próximo año, manteniendo temporalmente su operación como “servicio discreto”, pero integrando progresivamente su catálogo al ecosistema Netflix.

Entre los títulos pendientes de estreno que quedarían bajo este nuevo paraguas están:

El caballero de los siete reinos ( Juego de tronos )

( ) Counting Crows (documental)

(documental) Como agua para chocolate (segunda y última temporada)

(segunda y última temporada) Industry (segunda temporada)

(segunda temporada) Remake de Harry Potter a manera de serie

El peligro del monopolio: un gigante del streaming absorbe al último gran estudio clásico

La preocupación central en Hollywood es clara: Netflix, con más de 300 millones de suscriptores globales, adquiere ahora el control de franquicias enteras del cine comercial y del prestigio televisivo de HBO, efectivamente eliminando a uno de sus competidores más fuertes. Organizaciones como Cinema United, la DGA y figuras clave de la industria temen que la plataforma empuje toda la producción hacia el streaming, afectando el modelo tradicional de estrenos.

Los temores no son infundados. Aunque Netflix asegura que mantendrá las ventanas de estrenos cinematográficas actuales de Warner Bros. ,vigentes hasta 2029, su historial indica una preferencia estructural por priorizar el consumo digital.

La ironía pesa, y es que Warner Bros. disfruta un año extraordinario en taquilla, superando los 4,000 millones de dólares, con éxitos como Pecadores, Una batalla tras otra, F1. La película y Minecraft. Todo ese prestigio y rendimiento económico queda ahora bajo el algoritmo de Netflix.

En el terreno televisivo, la absorción implica que Netflix controla ahora también Juego de tronos, Los Soprano, Succession, The Wire y numerosas producciones locales de las unidades internacionales de Warner. El futuro de estas operaciones está en revisión, encendiendo alarmas en los mercados donde Warner era un actor estable con décadas de presencia.

Tensiones regulatorias y riesgos legales: el acuerdo enfrenta un camino complejo

El acuerdo deberá superar revisiones en Estados Unidos y otros mercados por su escala e implicaciones antimonopólicas. El congresista Darrell Issa ya señaló que “Netflix posee un poder de mercado sin precedentes”, y la preocupación por una consolidación excesiva del sector se encuentra sobre la mesa. Si el proceso fracasa por bloqueos regulatorios, Netflix deberá pagar a WBD una penalización de 5.8 mil millones de dólares.

Paramount denunció en una carta abierta que el proceso favoreció a Netflix desde el inicio, pese a que su propia oferta estaba respaldada por tres fondos soberanos de Medio Oriente. Acusaron a WBD de “abandonar la apariencia y la realidad de un proceso justo” y de haber “favorecido a un solo postor”.

La última ronda de pujas ocurrió el 1 de diciembre, cuando Netflix ofreció 27.75 dólares por acción, frente a los 24 dólares de Paramount.

Incluso el director James Cameron mencionó en una entrevista el pasado 25 de noviembre cuando le preguntaron sobre el tema: “Creo que Paramount es la mejor opción,” Cameron mencionó. “Netflix sería un desastre. Perdón, Ted, pero Diós. Sarandos ha dicho públicamente que “el estreno en el cine está muerto.” "

Separación de Discovery Global: CNN, TNT Sports y Discovery quedan fuera del acuerdo

El cierre de la compra depende de la ruptura previa de Discovery Global, que agrupa CNN, TNT Sports, Discovery+, canales europeos en abierto y Bleacher Report. Esta separación debe completarse en el tercer trimestre de 2026; solo entonces podrá concretarse la adquisición de Netflix.

Tras el anuncio, las acciones de Netflix cayeron 4.26%, mientras las de Warner Bros. Discovery subieron 3.34%. Los mercados reaccionan a la magnitud del riesgo financiero, regulatorio y operativo del movimiento.

La compañía proyecta entre 2,000 y 3,000 millones de dólares en ahorro anual para el tercer año tras el cierre, y asegura que la operación será positiva para sus ganancias por acción a partir del segundo año. Netflix también declara que expandirá la capacidad de producción en Estados Unidos, generará más empleos y ofrecerá más oportunidades al talento creativo gracias al acceso a propiedades intelectuales icónicas.

La era del algoritmo: ¿el fin del blockbuster tradicional?

Para analistas e insiders, la adquisición marca el paso simbólico de la era del blockbuster hacia la era del algoritmo. Netflix no solo absorbe un estudio histórico: toma control de su principal rival de prestigio, HBO Max, en un giro que habría sido impensable hace una década. La frase que Jeff Bewkes, quien fue director ejecutivo de Time Warner, pronunció hace 15 años ,comparando a Netflix con “el ejército albanés”, queda ahora como ironía histórica. El “ejército pequeño” domina el territorio completo.

Un Hollywood nervioso: sindicatos en alerta y reuniones urgentes

La compra llega en un momento especialmente sensible para Hollywood. Tras su ruptura con Warner Bros. en 2020 por la decisión unilateral del estudio de estrenar simultáneamente en cines y streaming, Christopher Nolan se convirtió en una de las voces más críticas contra el desplazamiento del modelo cinematográfico tradicional. Su salida hacia Universal fue una señal temprana del creciente conflicto entre los estudios clásicos y las plataformas.

Hoy Nolan es presidente del Gremio de directores de América (Directors Guild of America DGA), lo que amplifica enormemente su influencia en un momento en que Netflix absorbe al estudio con el que Nolan trabajó por casi dos décadas. La DGA ya expresó “preocupación significativa” por el acuerdo, adelantando reuniones con Netflix para abordar el impacto laboral, creativo y económico que la fusión podría generar. Con Nolan al frente, la postura del sindicato adquiere un carácter simbólico y político: el director de Oppenheimer encarna la defensa del cine en salas ante un gigante que históricamente ha priorizado el streaming.

La DGA y los gremios de escritores ya han advertido que seguirán muy de cerca la operación. La Writers Guild of America alertó que nuevas concentraciones de poder “serían un desastre para los escritores, los consumidores y la competencia”.

Las reuniones de emergencia que comienzan esta semana marcarán el rumbo de la batalla cultural, laboral y creativa que definirá si esta fusión se convierte en un renacimiento industrial o en la mayor amenaza para la diversidad narrativa de la era moderna.

