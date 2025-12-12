Timothée Chalamet habla su actuación en Marty Supreme y genera debate

El aclamado actor Timothée Chalamet, conocido por su intensidad y compromiso en cada papel que asume y su clara ambición de consolidarse como uno de los referentes más importantes de la actuación contemporánea, ha desatado una conversación significativa en la industria cinematográfica tras sus enfáticas declaraciones sobre su más reciente proyecto y la percepción que tiene el mismo como actor.

Ampliar

Josh Safdie y Chamalet en “Marty Supreme”

“Marty Supreme”, bajo la dirección de Josh Safdie, Chalamet se adentra en la piel de Marty Reisman, un legendario jugador de ping-pong cuya influencia transformó el deporte. A pesar de que el parecido físico inicial entre el actor y Reisman podría no ser evidente a primera vista más que en ambos siendo muy delgados, Chalamet asumió un riesgo total y extraordinario en su dedicación al rol, buscando la actuación que finalmente le otorgue el anhelado premio Oscar. Su entrega a la caracterización fue absoluta y rigurosa, demostrando una vez más su profunda ética de trabajo.

La profunda transformación de Chalamet se originó a partir de una petición específica del director Josh Safdie. El cineasta deseaba que su actor protagonista capturara con precisión la esencia de Marty Reisman, lo que implicaba lograr una similitud física más marcada. Específicamente, Safdie requirió que los ojos de Chalamet se vieran más pequeños, más brillantes, y que proyectaran una presencia ligeramente distorsionada en pantalla, reflejando quizás la intensidad y el enfoque singular del deportista.

Ampliar

Sin perder la vista del objetivo

Durante una reveladora entrevista con la crítica de cine Margaret Gardiner, Timothée Chalamet detalló el método extremo que empleó para conseguir la mirada característica de Marty Reisman. Explicó que utilizó lentes de contacto que estaban diseñados para alterar su visión y, de hecho, “lastimar” su capacidad visual normal, y que sobre estos, se colocaba sus lentes de contacto regulares, lo que le permitía ver bien durante el rodaje de las escenas.

Esta técnica no fue simplemente una herramienta estética; Chalamet la percibió como un medio para alcanzar una profundidad interpretativa superior. El actor señaló: “Desde la perspectiva actoral, eso te hace más intenso, pero el público puede notar esos ojos pequeños, lo cual es inusual en Hollywood.”

Ampliar

Chalamet afirmó que la experiencia para él, esta afectación visual le proporcionó una comprensión profunda, permitiéndole experimentar literalmente cómo Marty Reisman percibía el mundo. Para ilustrar el efecto de esta limitación creativa, Chalamet compartió una analogía artística: “Sin afán de sonar pretencioso, es como cuando a un artista le das tres colores en vez de nueve: te puede crear un arcoíris.” Este compromiso con la verosimilitud subraya su filosofía de que las restricciones pueden, en realidad, catalizar una mayor creatividad y autenticidad en la actuación.

Lejos de optar por métodos convencionales como el trabajo con un coach de actuación o un estudio superficial de movimientos, el actor eligió una vía mucho más extrema y personalmente costosa. Este método de inmersión total resultó en una afectación temporal de su visión, un sacrificio físico que subraya la magnitud de su compromiso con la verdad del personaje.

El Discurso del SAG “Uno de los Grandes”

La pasada temporada de premios. Tras ganar el SAG Award por su papel en “A Complete Unknown” ,por el cual se le escapó el Oscar al Mejor Actor, el actor pronunció frases que resonaron ampliamente en medios especializados y redes sociales. En aquel momento, Chalamet reconoció abiertamente su profunda aspiración de “convertirse en uno de los grandes” de la actuación.

Parte de la prensa lo acusó de falta de humildad, mientras que figuras de la industria lo elogiaron como un ejemplo de honestidad frontal y autoexigencia. Este episodio cimentó la narrativa de que Chalamet no solo busca el éxito, sino que está enfocado en un legado artístico duradero, un objetivo que resuena con su afirmación de que su disciplina y ética de trabajo no deben “darse por sentadas” en su más reciente y “mejor” actuación en Marty Supreme.

Ampliar

La Audaz Declaración de la Cima de su Carrera

Desde los primeros pases de “Marty Supreme”, el consenso entre los críticos ha sido notablemente unánime, catalogando esta interpretación como “la mejor actuación de Chalamet en los años que lleva trabajando para Hollywood” y destacando su madurez y nivel de presencia en pantalla. No resulta sorprendente que el propio actor, que ya cuenta con una nominación al Oscar, comparta esta valoración.

Con una franqueza que algunos han tildado de arrogante, Chalamet declaró: “Esta es, probablemente, mi mejor actuación, y han pasado siete u ocho años en los que siento que he estado ofreciendo actuaciones realmente comprometidas y de primer nivel.” El actor enfatizó la necesidad de hacer pública esta afirmación: “Es importante decirlo en voz alta porque no quiero que la gente dé por sentadas la disciplina y la ética de trabajo que aporto a estas cosas. No quiero darlo por sentado. Con esta audacia, Chalamet busca promocionar la película pero también exigir el reconocimiento por el esfuerzo sostenido y la dedicación que ha invertido en su evolución artística desde su ascenso a la fama.

Ampliar

¿Logrará ser uno de los mejores?

Las contundentes palabras de Chalamet sobre su propio desempeño han encendido un debate intenso en redes sociales y la prensa especializada, dividiendo a la audiencia entre quienes celebran su seguridad y aquellos que cuestionan su modestia, o la falta de. El actor, a sus 30 años, ha protagonizado una serie de proyectos aclamados y de alto perfil, desde Call me by your name hasta Wonka y Dune, lo que le ha valido múltiples nominaciones a premios importantes. Esta trayectoria, unida a la presión por demostrar una versatilidad constante, contextualiza su necesidad de reafirmar públicamente su esfuerzo y el nivel de su compromiso.

“Estoy enfocado no en hacer lo fácil, sino en crear trabajos que realmente me desafíen,” ha reiterado. Este tono desafiante y su aspiración a “convertirse en uno de los grandes” mantienen viva la discusión sobre los límites de la ambición artística y la autoafirmación en el sector.

“Marty Supreme” se estrenará en las salas de cine el próximo 15 de enero, invitando al público a juzgar por sí mismo si esta actuación es, de hecho, el putno más alto en la carrera de Chalamet.

Ampliar

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:Golden Globes: Estas son todas las nominaciones que recibió ‘Frankenstein’ de Guillermo del Toro