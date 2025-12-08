Golden Globes: Estas son todas las nominaciones que recibió ‘Frankenstein’ de Guillermo del Toro

La nueva adaptación de Guillermo del Toro de la icónica historia de Mary Shelley ‘Frankenstein’, ha demostrado ser un monstruo salido de su universo en la temporada de premios de cine. Y es que aunque la cinta no sea 100% mexicana, causa orgullo todas las nominaciones que el director jalisciense ha logrado en los Golden Globes 2026.

Claramente no es para menos que la cinta ya haya cimentado su posición como una de las contendientes más fuertes del año al asegurar un impresionante número de candidaturas en ceremonias clave. Por lo que te dejamos el listado y todos los detalles que tienes que saber para no perderte los detalles.

¿Cuántas nominaciones recibió ‘Frankenstein’ de Guillermo del Toro en los Golden Globes?

‘Frankenstein’ definitivamente ha sido de las películas favoritas de todo el mundo en este 2025. Y a los críticos de cine también les encantó, por lo que no es de sorprenderse, si es que Guillermo del Toro y su monstruosa película llegan al Oscar 2026 con varias nominaciones en puerta.

Claramente este es un logro que llena de orgullo a todos sus fans en el mundo, especialmente a los mexicanos, por lo que en esta temporada de premios 2025-2026 ‘Frankenstein’ está arrasando. Por ejemplo, la cinta consiguió 11 nominaciones en los Critics Choice Awards 2026 y ahora, en los Golden Globes han logrado 5 nominaciones:

Mejor Actor de Reparto - Jacob Elordi

Mejor Banda Sonora Original

Mejor Director - Guillermo del Toro

Mejor Actor en película de drama: Oscar Isaac

Mejor Película de Drama - Frankenstein

Así que si no la has visto, no te la puedes perder en el gigante de streaming Netflix.

¿Cuándo son los Golden Globes y por dónde verlos?

La ceremonia de los Golden Globes es la que comienza toda la temporada de premios de cine, por lo que estaremos arrancando el 2026 con una buena dósis del séptimo arte.

Por lo que podrás ver los Golden Globes a través de HBO Max o TNT el domingo 11 de enero de 2026 a partir de las 7:00 pm (hora CDMX). Recuerda que las nominaciones de los Golden Globes 2026 donde ‘Frankenstein’ de Guillermo del Toro con la participación de Jacob Elordi, Oscar Isaac y Mia Goth, ha sido de las cintas favoritas para ganar todas las estatuillas por las que está compitiendo.