¡Es OFICIAL! Euphoria 3 llega con el teaser y así lucen los personajes después de 5 años

Euphoria 3 nos ha sorprendido esta mañana con la llegada del primer teaser y el look a sus personajes que han marcado la serie con tantos problemas un tanto reales pero a la vez alejados de la realidad. Así que te dejamos todo el adelanto y lo que debes saber sobre esta temporada 3 de la serie que ha marcado a una generación entera.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Euphoria 3: El director dió detalles acerca de los personajes principales y la fecha de estreno

Primer teaser de Euphoria 3 llega con los personajes favoritos

Si pensabas que el drama de Euphoria se quedaba solo en la pantalla de 2021, estás equivocado o equivocada. Tras años de retrasos y cambios en todo el mundo, HBO por fin ha revelado el primer teaser de Euphoria 3 para emocionar a todos sus seguidores y contar la historia de sus personajes favoritos.

En este primer teaser de Euphoria 3, se pueden ver escenas muy cortas de:

Nate Jacobs - Jacob Elordi

Rue - Zendaya

Cassie - Sydney Sweenie

Jules - Hunter Schafer

Maddie - Alexa Demie

Pero para que no haya spoilers, te dejamos el teaser completo de Euphoria 3 para que lo disfrutes sin problema alguno y te emociones tanto como nosotros.

First teaser for ‘EUPHORIA’ Season 3



Releasing in April on HBO. pic.twitter.com/xIYaBscYJm — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) December 12, 2025

¿De qué tratará Euphoria 3?

De acuerdo a las primeras declaraciones del director, Sam Levinson, menciona que la trama se situará aproximadamente cinco años después de los eventos del final de la temporada 2. Veremos a Rue (Zendaya), Jules (Hunter Schafer) y Nate (Jacob Elordi) lidiando con la vida adulta, las secuelas de las adicciones y las decisiones que tomaron al salir de la escuela.

Lo más agradable y sorprendente en esta temporada es que Zendaya funge como productora, y ha adelantado que esta temporada explorará qué pasa cuando intentas reconstruir tu vida después de un colapso total, como lo tuvieron todos los personajes en la última temporada de Euphoria.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Zendaya: Todos los proyectos confirmados, de ‘Euphoria’ a ‘Dune: Messiah’

¿Cuándo se estrena Euphoria 3?

A finales de 2025, la producción entró en su fase de filmación intensiva. HBO ha proyectado el estreno de la temporada 3 para abril de 2026. Se espera que sea el evento televisivo del año, compitiendo directamente con las grandes franquicias de streaming.