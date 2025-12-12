¿Se podrá meter comida a los conciertos en 2026? El nuevo debate de los Derechos del Consumidor en eventos masivos

Estás a punto de entrar algún concierto o evento masivo, y llevas en la mochila un sándwich o una botella de agua para no gastar el triple adentro. De pronto, en el filtro de seguridad, te dicen la frase que todos odiamos: “No se puede ingresar con alimentos ni bebidas”.

¿Es esto legal o es un abuso? La discusión ha tomado fuerza a finales de 2025 tras resoluciones en otros países (como España) que están sentando precedentes, y aquí te decimos qué dice la lógica del consumidor sobre esta restricción.

¿Cuál es la problemática al meter comida en los conciertos?

El argumento legal que defensores del consumidor han impulsado sostiene que los festivales y conciertos tienen como actividad principal la música, no la hostelería.

Al prohibir la entrada de comida externa, los recintos obligan al usuario a consumir exclusivamente sus productos, muchas veces a precios excesivos.

Ahora bien, si el lugar se ostenta como un establecimiento cuyo giro principal es la venta de alimentos (como un restaurante-bar con música en vivo), la restricción es válida. Pero en un estadio o foro masivo, la ley entra en un área gris que los usuarios están empezando a cuestionar con más fuerza.

¿Por qué lo siguen prohibiendo en México?

A pesar de las quejas ante instituciones como la PROFECO, los recintos suelen ampararse en dos razones que, hasta ahora, les han funcionado para mantener sus políticas:

Seguridad e Higiene: Argumentan que no pueden controlar el estado de los alimentos externos (riesgo de intoxicaciones) ni el uso de envases que podrían ser lanzados como proyectiles (botellas de vidrio o latas).

Reglamentos Internos: Al comprar el boleto, el usuario suele aceptar "términos y condiciones" que incluyen la reserva del derecho de admisión y la prohibición de objetos o alimentos específicos.

¿Qué se puede hacer como consumidor?

Aunque la batalla legal sigue avanzando para que se permita el acceso de productos básicos (como agua), la realidad en los filtros de seguridad sigue siendo estricta.

Si tienes una condición médica que requiera alimentos específicos (diabetes, alergias severas), lleva un certificado médico. Por ley, los recintos deben permitirte el acceso con los insumos necesarios para tu salud.

Por otro lado, en la CDMX, cada vez más festivales están obligados a instalar puntos de hidratación gratuita. Lleva un termo de plástico vacío (si el reglamento lo permite) para rellenarlo adentro.

Aunque legalmente, la prohibición total es cuestionable, operativamente sigue siendo la norma. Antes de que te quiten tu comida en la entrada, revisa siempre el “Manual del Asistente” que cada festival publica días antes del evento.