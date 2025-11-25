Donald Glover (Childish Gambino) rompe el silencio en uno de sus conciertos y nos recuerda que la vida es frágil y hay que aprender a vivirla

Ampliar

Durante su presentación en el festival Camp Flog Gnaw en Los Ángeles, el artista explicó que todo comenzó en un concierto en Luisiana cuando tuvo un dolor de cabeza muy intenso y problemas para ver bien, no obstante esa noche se presentó en el recinto a cantar.

Debido a lo anterior, al llegar al siguiente destino, Houston, acudió al hospital, donde le diagnosticaron un derrame (stroke).

Pero eso no fue todo. Los médicos también descubrieron que tenía un “agujero” en el corazón, lo que lo obligó a someterse a al menos dos cirugías para tratar esos problemas médicos.

Ante este diagnóstico no le quedó de otra que cancelar las fechas restantes de su gira “The New World Tour” para recuperarse.

Artistas profesionales como él no suelen cancelar por cualquier cosa al menos que su salud esté en riesgo; es verdad que algunos asistentes se pongan tristes sobre todo si hacen el viaje de otras ciudades, pero al final nos recuerda que ellos como músicos, aunque los veamos como un ídolo y perfección, son humanos al final de cuentas y aquellos que nos salvan con sus músicas merecen de salud como todos nosotros.

Él lo dijo: “Todos tenemos dos vidas, y la segunda vida comienza cuando te das cuenta de que tienes una” y es cierto, es una referencia a que muchas veces vivimos despreocupados y en “automático” hasta que algo fuerte nos despierta y lo frágil que realmente es la vida. Muchas veces vivimos trabajando, corriendo, estresándonos y cumpliendo rutinas sin detenernos a pensar en lo que realmente importa.

Es por eso que al final añadió que quiere vivir plenamente agradeciendo siempre a sus fans por todo y en este caso por su apoyo en esta etapa tan complicada que tristemente tuvo que atravesar.