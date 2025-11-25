Maná, banda con más conciertos realizados en Los Ángeles en la historia

Ampliar

Durante sus presentaciones en el Kia Forum en Los Ángeles, Maná completó su concierto número 44 en esa ciudad, rompiendo el récord de 42 shows que apenas tenía vigente el legendario cantante de rock estadounidense Bruce Springsteen.

Fher Olvera, vocalista de Maná, destacó que cantar en español en una ciudad tan grande en la que su idioma oficial es el inglés es algo histórico, no solo para ellos, sino para toda la comunidad latina quien hoy está en fiesta y orgullo.

Maná, una banda mexicana que mundialmente es muy reconocida por su inminente carrera que representa muchas décadas y arduo trabajo. Su primer concierto en Los Ángeles tan solo fue en 1993, ¡32 años han pasado! estrechando desde entonces un vínculo muy fuerte con esta ciudad.

En 2019 tan solo se presentaron 7 veces, y todavía era poco para lo que se venía, ¡pues en 2022 se presentaron 12! Ahí nos damos cuenta del super poder que tiene la inmensa e histórica banda mexicana en las masas.

Para celebrar este gran récord, en uno de sus conciertos las bandas marciales de la USC, la escuela secundaria de Inglewood y equipo de porristas de los LA Clippers los recibieron con tremenda ovación.

La banda conformada por Fher Olvera, Alex González, Sergio Vallín y Juan Calleros hoy deja un hito en el valor cultural: el poder y la inminente presencia de música en español en escenarios importantes de Estados Unidos ya que hasta logran cruzar fronteras.