Damiano David hace cover de Natanael Cano en pleno concierto en la CDMX

Damiano David recientemente se presentó en solitario en la capital del país luego de haber cancelado su show en el Corona Capital 2025 debido a una faringitis que lo obligó a mantenerse en resguardo. Sin embargo, eso no impidió que su concierto en el Auditorio BB el pasado 17 de noviembre y sorprendiera a sus fans con un cover de Natanael Cano. Te contamos cómo se vivió este momento.

¿Qué canción interpretó Damiano David de Natanael Cano?

Damiano David estuvo dispuesto a dar todo por sus fans en el concierto solitario que tenía agendado en la capital del país y no era para menos, pues su fandom es de los más sólidos que tiene el cantante. Es por eso que el cantante, entre algunas canciones que interpretó estuvieron ‘Born with a broken heart’; ‘Talk to me’ o ‘Angel’, pero lo que de verdad sorprendió fue el cover que realizó de ‘Mi Bello Ángel’ de Natanael Cano.

No es de sorprender que a los extranjeros les guste bastante el género regional mexicano y los corridos tumbados, pues exponentes como Peso Pluma y Natanael Cano han cruzado fronteras con sus canciones un tanto controversiales. Y en esta ocasión Damiano David, hizo lo que nadie imaginaba que fue un cover a una canción de amor bastante conocida en el mundo. Te dejamos el video a continuación para que escuches cómo es un corrido tumbado a cargo del cantante italiano.

📹| Damiano cantando ‘Mi bello ángel’ de Natanael Cano en Auditorio BlackBerry en Ciudad de Mexico

📹| Damiano cantando 'Mi bello ángel' de Natanael Cano en Auditorio BlackBerry en Ciudad de Mexico

¿Quién es Damiano David?

El cantante italiano se volvió famoso desde hace unos años debido a su participación junto con la banda a la que pertenece llamada Måneskin, pues ganaron el famoso concurso europeo “Eurovision”.

De ahí la banda italiana fue subiendo hasta llegar a la cima, sin embargo, hace un año la banda anunció una pausa temporal para enfocarse en sus proyectos en solitario, por lo que Damiano David lanzó su disco como solista, dando un giro total a su género, un poco más dramático y experimental que con Måneskin.

