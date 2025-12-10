CCE niega vínculo empresarial con Raúl Rocha Cantú y apuesta por diálogo con Concanaco

No hay ninguna relación con Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, quien de acuerdo a la Fiscalía General de la República, cuenta con órdenes de aprehensión por delincuencia organizada, narcotráfico, “huachicol” y tráfico de armas, fue lo que afirmó el nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial, José Medina Mora Icaza.

Después que la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, publicó una carta anunciando su retiro del CCE y solicitándole aclare púbicamente su vinculo con Rocha Cantú, Medina Mora Icaza, enfatizó que buscará el diálogo directo con Concanaco.

“Dialogar para avanza, no hay nada que el diálogo no ayude a que se aclaren todos los temas, Concanaco tiene una representatividad muy importante en el país con las cámaras de comercio que existen en el país y desde luego que a partir del diálogo pues buscaremos que haya ese acuerdo, insisto, institucionalmente Concanaco sigue perteneciendo al CCE aunque ellos hayan decidido no participar sin embargo buscaremos ese diálogo para que puedan de alguna manera reincorporar su participación”,dijo.

¿Qué prioridades tendrá la nueva presidencia del CCE?

Tras la Asamblea General Anual Ordinaria, donde se formalizó la elección y el cambio de Presidencia de este Consejo anunció que durante su trabajo al frente del CCE, es decir hasta marzo de 2027, trabajará en tres prioridades:

1. Reactivar la inversión nacional para aumentar del 22 al 25% del Producto Interno Bruto, ante ello mandó un mensaje a los empresarios del país ante la prevalencia, que dijo, habrá de la imposición de aranceles de Estados Unidos contra México y el mundo.

“Poner los pies en la tierra que lo único cierto es la incertidumbre, ósea esa son las condiciones que el mundo está viviendo y México no está exento de eso, ahora dando por hecho que hay incertidumbre, todas las empresas a la hora de decidir una inversión evalúan oportunidades y riesgos es invitar a las empresas que vean las grandes oportunidades que hay en el país. Y claro tienen riesgos, la misma vida es un riesgo entonces no se trata que haya inversiones que no tienen ningún riesgo, y lo que estaremos enfatizando es que hay grandes oportunidades, estamos geográficamente en la región más competitiva del mundo”.

Y es que destacó los aranceles llegaron para quedarse además que en la actualidad la inversión extranjera creció de 7 a 15% y la inversión nacional dijo, es 13 veces más grande.

2.- Acompañar al gobierno en la revisión del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-Mec), por lo que señaló que se mantendrá acercamiento estrecho con la presidenta Claudia Sheinbuam para que el sector empresarial tenga mejores condiciones arancelarias.

En este sentido enfatizó que el CCE, no es ni oposición, ni oficialista, simplemente aclaró, mantendrá una relación institucional con Sheinbaum Pardo.

“No hay un número específico (de proyectos) pero pondremos énfasis en diez proyectos insignia para que al ir dando seguimiento y esto lo hemos platicado con la Presidenta, el que veamos en qué ventanilla se está atorando, qué trámite es el que no sale adelante para que se puedan dar las inversiones… son de muchos sectores, desde luego el sector energético es fundamental y es el primero, porque para que pueda haber inversión en otros sectores tiene que haber suficiente energía, hay muchos proyectos sobre todo que vienen en la parte tecnológica con lo que requiere la IA y los centros de datos que van a consumir mucha energía, el gobierno tiene que hacer estos proyectos de transmisión y distribución”.

¿Qué busca el CCE hacia los próximos años?

Por último, mencionó que el Consejo buscará convertirse en casa de todos, para tener la representatividad de micros y pequeños negocios para que exista acompañamiento y crecimiento en inversión y economía nacional.

