Dan prisión preventiva a César Duarte ante sospechas de lavado de dinero

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la prisión preventiva justificada para el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, acusado de su probable participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

¿Por qué le dictaron prisión preventiva a César Duarte?

Tras 14 horas de audiencia, un juez federal determinó que existen elementos suficientes para imponer la medida cautelar, ante el riesgo de fuga y la gravedad de los hechos. La defensa y la Fiscalía volverán a audiencia el próximo fin de semana para continuar con el proceso.

¿Cuáles son las pruebas en su contra?

De acuerdo con la FGR, hay 120 datos de prueba que apuntan a un presunto esquema de desvío y lavado de 73 millones de pesos provenientes del erario de Chihuahua durante su gestión como gobernador.

¿Dónde permanecerá recluido?

César Duarte fue trasladado al penal del Altiplano, en el Estado de México, donde permanecerá bajo prisión preventiva justificada mientras avanza su proceso judicial.

