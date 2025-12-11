Diálogo empresarial será clave para revisión del T-MEC, afirma el CCE

José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), aseguró que el diálogo empresarial es fundamental para avanzar con certidumbre.

José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), aseguró que el diálogo empresarial es fundamental para avanzar con certidumbre y construir condiciones que permitan hacer crecer a México ante la próxima revisión del T-MEC.

¿Qué preocupa al sector empresarial ante el proceso del T-MEC?

Medina Mora reconoció que una de las principales inquietudes del sector es la incertidumbre provocada por los aranceles pendientes en T-MEC. Afirmó que, mediante el diálogo empresarial, se buscarán las mejores condiciones para el sector productivo y para el país.

¿Qué dijo el presidente del CCE sobre la postura de México?

En entrevista con Jeanette Leyva Reus para “Negocios W”, el dirigente empresarial explicó que el objetivo del CCE es enfrentar la revisión del acuerdo comercial “una sola voz con el gobierno, como un sector empresarial fuerte”, pues advirtió que “lo único cierto es la incertidumbre”.Medina Mora agregó que “los aranceles llegaron para quedarse”, por lo que es indispensable construir certidumbre.

¿Qué condiciones se requieren para la reactivación interna?

El presidente del organismo señaló que se deben garantizar condiciones de seguridad, certidumbre y un esquema de energía que incluya la generación privada, ya que “dialogar para avanzar es el camino”.Confió en que, mediante el diálogo con la presidenta Sheinbaum, será posible “destrabar los proyectos de inversión que van a jalar a otros, que crezca la economía”.

¿Qué oportunidades y desafíos identificó el CCE?

Medina Mora destacó que existen áreas con oportunidades como el sector asegurador, donde “se logró una salida”. No obstante, pidió evitar sorpresas y llamó a que el SAT actúe para disminuir la incertidumbre.Dijo que continuarán trabajando con la presidenta para generar condiciones que impulsen la inversión.Finalmente, afirmó que “lo que toca a las empresas es impulsar a México y trabajar para aterrizar la visión de futuro, pero sobre todo de empresas nacionales”.

