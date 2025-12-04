Inversión pública requiere apoyo privado para detonar infraestructura: Banco Multiva

México debe cerrar brechas de infraestructura para su fortalecimiento en 2026, señala la directora general de Banco Multiva, Tamara Caballero,

Multiva prevé un 2026 decisivo para infraestructura en México

La inversión pública es esencial para el desarrollo del país, pero necesita del acompañamiento del sector privado para detonar proyectos de infraestructura, aseguró Tamara Caballero, directora general de Banco Multiva, en entrevista para “Negocios W” con Jeanette Leyva Reus.

Tras un 2025 “muy retador, pero de consolidación”, Caballero señaló que Multiva enfocó sus esfuerzos en negocios definidos, banca de gobierno e infraestructura, lo que les permitió reconvertir su fondeo y basarlo en un 80% en clientes. “Vamos a cerrar con cartera de crédito arriba de 100 mil millones de pesos; morosidad y rentabilidad han mejorado y nos da la base para el siguiente crecimiento”, destacó.

Añadió que el banco desarrolla alianzas para fortalecer su expertis en operaciones estructuradas: “Deberíamos entrar a una segunda derivada”. Recalcó que Multiva es experto en financiar infraestructura y que México vive el momento ideal para impulsarla, apoyado en su posición geográfica, la próxima revisión del T-MEC y la fortaleza macroeconómica del país.

Acompañamiento privado y previsión ante el arranque de 2026

Caballero subrayó que la reactivación económica ocurre al cerrar brechas de infraestructura, por lo que insistió: “La inversión pública es fundamental, pero debe haber el acompañamiento del sector privado. Estamos listos para ser un aliado en el desarrollo de infraestructura en el país”.

De cara al arranque de 2026, recomendó a empresas y consumidores “medir el gasto, ahorrar y ser previsores” para enfrentar los primeros meses del año y evaluar cómo avanzará la economía.

