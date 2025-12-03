Joan Manuel Serrat agradece a México: “Fue mi casa cuando el exilio me cerró las puertas”

En la FIL Guadalajara, el cantautor recordó cómo México se convirtió en refugio durante su exilio y habló sobre música, vejez, tecnología e inteligencia artificial. FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM

En la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el maestro de la música Joan Manuel Serrat —quien pidió ser presentado como “un barcelonés más”— afirmó que México fue su casa cuando vivió un exilio forzoso. En su primera intervención, destacó que todas las historias son válidas para crear una canción y reflexionó sobre la importancia de la música en su vida “hasta el último aliento”.

“La canción es una forma de expresarse, una manera de comunicarse… se llega a esta vida cantando y cantando me gustaría que me despidieran. Todo merece ser cantado y todo se puede cantar, ¿por qué no?”, expresó.

“Joan Manuel Serrat México”: un refugio en su exilio

El trovador recordó que su vínculo profundo con México inició en 1976, cuando debió abandonar su país.“México fue para mí una casa que se me abrió cuando se me cerraron las puertas de mi casa… aquí encontré mi casa y desde entonces siempre que he llamado a la puerta me dicen: ‘¿para qué llamas si está abierta?’”, compartió ante el público de la FIL.

Dijo intentar comprender al país en sus complejidades, dificultades, albures y magia, y reafirmó el cariño que lo acompaña desde sus primeras giras en 1970.

Música, rebeldía y tecnología

Serrat aseguró que no planea escribir un libro ni hacer un recuento de su obra. Sobre los jóvenes, defendió la importancia de mantener la rebeldía, incluso frente al avance tecnológico como la inteligencia artificial.

“La inteligencia artificial no es más que un súper computador… No me produce espanto; lo que me produce espanto es la manera en que se manejan las cosas. Me pasa igual con la televisión: el invento es maravilloso, lo terrible es lo que ofrece”, dijo.

Vejez sin jubilación y afecto por Sabina

El cantautor negó cualquier retiro:“No renuncio a mi vejez… lo que me molesta es el trato que se les da a los viejos. He renunciado a cualquier tipo de jubilación; la prueba es que estoy aquí”. Explicó que solo dejó los escenarios por el rigor que implican las giras.

También habló del retiro de quien llamó su “ex socio”, Joaquín Sabina:“Yo lo único que quiero es que Joaquín esté bien y feliz; para eso hay que sacrificar otras cosas”.

Homenajes en la FIL Guadalajara

Este miércoles, Joan Manuel Serrat recibirá el doctorado Honoris Causa de la Universidad de Guadalajara. El jueves regresará al escenario de la FIL para el encuentro “Mil jóvenes con Joan Manuel Serrat”, donde celebrará su legado como trovador.

