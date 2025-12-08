¿Cómo enviar tu carta a Santa Claus en el Palacio Postal? La guía completa para hacerlo esta Navidad 2025

En un 2025 dominado por la inteligencia artificial o la inmediatez de WhatsApp, existe un ritual en la Ciudad de México que se niega a morir: el envío de la carta a Santa Claus en el Palacio Postal.

El Palacio Postal (Quinta Casa de Correos) vuelve a abrir sus puertas para recibir los deseos de miles de niños y niñas. Pero, ¿por qué insistimos en el sobre, el sello y la dirección escrita a mano cuando podríamos mandar un mensaje de voz? La respuesta está en el poder de esta tradición o como muchos lo llaman, un ritual.

¿Cómo enviarle tu carta a Santa Claus en el Palacio Postal?

Llevar una carta al Palacio Postal, especialmente en esta época decembrina, es un acto de rebeldía contra lo digital. No se trata solo de escribir la lista de regalos; se trata de cumplir con un protocolo de tradición y magia.

La verdadera experiencia comienza al enfrentar el desafío de la dirección. ¿Cómo se le escribe a un ser que vive en el Polo Norte o en su caso, a tres viajeros del Medio Oriente?

La respuesta es sencilla, y es que en el Palacio Postal se instalan talleres especiales para guiar a los más pequeños a dirigir como se debe la correspondencia. Es por eso que es tan especial, pues ahora ya no se envían cartas.

La actividad tiene un costo de $30 por carta y se realizará del 16 de diciembre al 5 de enero de 2026 en un horario de 10:00 a 16:30 hrs. Asimismo, los infantes recibirán un kit que incluye un sobre y la clásica estampilla postal.

¿Qué importancia hay en enviarle cartas a los Reyes Magos y a Santa Claus?

La nota más conmovedora de esta tradición no son los deseos de los niños, sino el trabajo invisible de un ejército de héroes anónimos que sostienen la ilusión.

Miles de cartas llegan con direcciones incorrectas, fantasiosas o incompletas. Es aquí donde entran en acción los trabajadores postales y voluntarios. Ellos clasifican, leen, y se aseguran de que cada carta (sin importar su dirección) reciba una respuesta oficial.

Son ellos quienes se convierten, por unas semanas, en los agentes de Santa Claus y los Reyes Magos en la Ciudad de México. Este compromiso humano demuestra que, incluso en un mundo automatizado, la calidez y el esfuerzo personal son esenciales para mantener viva una de las tradiciones más bellas y generosas.