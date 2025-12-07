;

  • 07 DIC 2025, Actualizado 20:58

¡Navidad en CDMX! Nieve artificial, luces decembrinas y más actividades para disfrutar la época

La capital se prepara para recibir la navidad con una variada agenda de eventos

Navidad en CDMX

Navidad en CDMX

Soy socióloga egresada de la UAM Xochimilco. Escribo para W RadioFernanda Garrido Arellano

La capital mexicana se ilumina y se llena de actividades para celebrar la Navidad. Desde experiencias gratuitas con nieve artificial hasta recorridos temáticos en el Bosque de Chapultepec y Xochimilco, aquí le presentamos los planes imperdibles para esta temporada.

¿Dónde disfrutar las actividades navideñas en CDMX?

La Navidad ha llegado a la CDMX y qué mejor que disfrutarlo con tu mejor compañía. Así que te dejamos algunas actividades navideñas en la capital para que vivas esta época llena de diversión.

  • Nevada artificial navideña

Para quienes sueñan con una Navidad blanca, el Centro Comercial Mitikah ofrece una experiencia gratuita de nieve artificial.

  • ¿Dónde? Centro Comercial Mitikah.
  • ¿Cuándo? Hasta el 31 de diciembre.
  • Horarios: Jueves a domingo, de 18:00 a 20:00 horas (6:00 p.m. a 8:00 p.m.).
  • Costo: Gratis.

Si andas por el sur de la capital, esta opción es la mejor para ti y lo mejor es que es sin costo alguno.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Posadas 2025: Cuándo comienzan y cómo organizar una; La guía definitiva

  • Light Cycles: La Experiencia Iluminada

El Bosque de Chapultepec se convierte en un escenario de luces y colores con Light Cycles, una atracción para disfrutar la naturaleza con un toque festivo.

  • ¿Dónde? Bosque de Chapultepec, en el área de Rosario Castellanos (Barrio Lomas de Chapultepec).
  • Horarios: Diferentes horarios disponibles.
  • Costo: De $240 a $275 pesos por persona.

El Bosque de Chapultepec siempre es una gran opción para disfrutar estas actividades en cualquier época del año.

  • La Ruta de la Nochebuena en Xochimilco

Una opción para experimentar una tradición más profunda y cultural de la temporada se encuentra al sur de la ciudad. La Ruta de la Nochebuena ofrece un recorrido especial, probablemente relacionado con la flor emblemática de la temporada.

  • ¿Dónde? Salón Michmani - Antiguo Canal Cuemanco 3, Xochimilco.
  • ¿Cuándo? Del 28 de noviembre al 21 de diciembre.
  • Horarios: 04:45 horas (4:45 a.m.) o 16:30 horas (4:30 p.m.). Se recomienda verificar el itinerario debido al horario inusual de la madrugada.
  • Costo: $1,199 pesos por persona

Actividades de navidad en CDMX

El siguiente artículo se está cargando

W Radio México
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad