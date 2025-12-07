¡Navidad en CDMX! Nieve artificial, luces decembrinas y más actividades para disfrutar la época
La capital se prepara para recibir la navidad con una variada agenda de eventos
La capital mexicana se ilumina y se llena de actividades para celebrar la Navidad. Desde experiencias gratuitas con nieve artificial hasta recorridos temáticos en el Bosque de Chapultepec y Xochimilco, aquí le presentamos los planes imperdibles para esta temporada.
¿Dónde disfrutar las actividades navideñas en CDMX?
La Navidad ha llegado a la CDMX y qué mejor que disfrutarlo con tu mejor compañía. Así que te dejamos algunas actividades navideñas en la capital para que vivas esta época llena de diversión.
- Nevada artificial navideña
Para quienes sueñan con una Navidad blanca, el Centro Comercial Mitikah ofrece una experiencia gratuita de nieve artificial.
- ¿Dónde? Centro Comercial Mitikah.
- ¿Cuándo? Hasta el 31 de diciembre.
- Horarios: Jueves a domingo, de 18:00 a 20:00 horas (6:00 p.m. a 8:00 p.m.).
- Costo: Gratis.
Si andas por el sur de la capital, esta opción es la mejor para ti y lo mejor es que es sin costo alguno.
- Light Cycles: La Experiencia Iluminada
El Bosque de Chapultepec se convierte en un escenario de luces y colores con Light Cycles, una atracción para disfrutar la naturaleza con un toque festivo.
- ¿Dónde? Bosque de Chapultepec, en el área de Rosario Castellanos (Barrio Lomas de Chapultepec).
- Horarios: Diferentes horarios disponibles.
- Costo: De $240 a $275 pesos por persona.
El Bosque de Chapultepec siempre es una gran opción para disfrutar estas actividades en cualquier época del año.
- La Ruta de la Nochebuena en Xochimilco
Una opción para experimentar una tradición más profunda y cultural de la temporada se encuentra al sur de la ciudad. La Ruta de la Nochebuena ofrece un recorrido especial, probablemente relacionado con la flor emblemática de la temporada.
- ¿Dónde? Salón Michmani - Antiguo Canal Cuemanco 3, Xochimilco.
- ¿Cuándo? Del 28 de noviembre al 21 de diciembre.
- Horarios: 04:45 horas (4:45 a.m.) o 16:30 horas (4:30 p.m.). Se recomienda verificar el itinerario debido al horario inusual de la madrugada.
- Costo: $1,199 pesos por persona