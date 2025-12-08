Día Nacional de la Nochebuena: El color prehispánico que dominó los rituales aztecas y que ahora, inspira el diseño global

Hoy es el Día Nacional de la Nochebuena, y aunque la conocemos como la flor que sí o sí debes tener de diciembre, su historia es mucho más colorida que el rojo de sus hoja. Originaria de México, la (Euphorbia pulcherrima por su nombre científico) ha trascendido el ornato navideño para influir en rituales prehispánicos, el arte sacro y, sorpresivamente, las pasarelas de alta costura del mundo.

Te contamos cómo la humilde flor mexicana pasó de ser un símbolo de la nobleza azteca a una fuente de inspiración para los grandes diseñadores.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Descubre por qué la coliflor rostizada es la sensación culinaria de México y una opción perfecta para darle un toque especial a tu cena de Navidad

El color sagrado: La Nochebuena en el Imperio Azteca

Antes de ser un adorno navideño, la Nochebuena era conocida en náhuatl como Cuetlaxóchitl, que se traduce como “flor que se marchita” o “flor de cuero”. Su uso no era decorativo, sino ceremonial y utilitario.

Su vibrante color rojo estaba asociado al sol y a la sangre, símbolos de vida y sacrificio. Solo podía ser cultivada y poseída por la nobleza azteca, incluido el emperador Moctezuma.

Asimismo, los aztecas utilizaban sus brácteas (las hojas rojas, no los pétalos) para fabricar tintes naturales de color rojo intenso para textiles. Además, la savia lechosa se usaba con fines medicinales.

De los conventos al arte Virreinal

Tras la Conquista, los frailes franciscanos adoptaron la Cuetlaxóchitl por una razón muy práctica: su floración coincidía perfectamente con la época de las posadas y la Navidad.

La planta se integró rápidamente a la iconografía religiosa:

La Estrella de Belén: La forma en que se disponen las hojas rojas y las flores pequeñas en el centro hizo que se le asociara con esa estrella, convirtiéndola en un símbolo central de la decoración en conventos y templos.

Finalmente, la Nochebuena comenzó a aparecer en lienzos y retablos como un elemento nativo que representaba el entorno mexicano del nacimiento de Cristo.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Corona de Adviento: ¿Cuál es su historia y por qué se volvió un símbolo cristiano?

¿Cómo llegó la Nochebuena a ser una inspiración para el diseño en la modernidad?

El verdadero salto de la Nochebuena al diseño global ocurre cuando su colorimetría y estructura son redescubiertas por la industria de la moda como fuente de inspiración para las colecciones de invierno.

Es decir, la Nochebuena ofrece un rojo profundo, casi aterciopelado, que pocos otros elementos florales pueden replicar en el invierno. Esto la convierte en un patrón recurrente en estampados y texturas de la alta costura.

Por otro lado, más allá de las telas, la estructura estelar de la flor ha inspirado el diseño de joyería y broches, y su color es un pilar en las paletas de maquillaje de temporada.

También, en el diseño de interiores y la moda, el uso de la Nochebuena dicta la paleta: rojo intenso combinado con los verdes profundos de las ramas, una fórmula que se mantiene como un clásico infalible de la temporada decembrina.

Así, la flor que en la época de Moctezuma fue un privilegio de pocos, hoy adorna los hogares, las iglesias y los catálogos de moda de todo el mundo, siempre con ese toque inconfundiblemente mexicano.