Policías de Jonacatepec atropellan a niño; en protesta pobladores queman árbol navideño y alcaldía

Pobladores de San Gabriel Amacuitlapico, en el municipio de Jonacatepec, desataron actos de protesta la noche de este jueves luego de un presunto atropellamiento cometido por una patrulla municipal en el que un menor resultó lesionado.

La violencia en Jonacatepec escaló al punto de que los inconformes tomaron la presidencia municipal y prendieron fuego en la planta baja del edificio.

¿Qué desató la protesta en Jonacatepec?

De acuerdo con testigos, una unidad policiaca habría atropellado a un niño y a un adulto, lo que generó indignación entre familiares y vecinos.

Ante la ausencia de respuesta por parte del alcalde Israel Andrade Zavala, los habitantes se concentraron en el zócalo municipal para exigir la detención de los agentes involucrados.

¿Qué fue lo que incendiaron los pobladores?

Durante la protesta, los inconformes incendiaron el árbol navideño recién encendido por las autoridades como parte de las festividades decembrinas.

Minutos más tarde, causaron destrozos y quemaron áreas del famoso Mirador de Jonacatepec, un punto turístico que alberga animales exóticos.

¿Cómo avanzaron los disturbios durante la noche?

Cerca de las 9 de la noche, un grupo de pobladores llegó al centro del municipio y tomó la sede del ayuntamiento.

Frente a lo que describieron como indiferencia de las autoridades municipales, los manifestantes decidieron prender fuego primero en la parte baja de la alcaldía, y posteriormente, a la decoración navideña de la plaza.

