Oposición en el Senado exige a Alfonso Durazo y Américo Villarreal aclarar su estatus legal en EU

Que den la cara, exige oposición en el Senado a Durazo y a Villareal

Senadores de oposición exigieron a los gobernadores de Tamaulipas, Américo Villarreal y de Sonora, Alfonso Durazo, aclarar de manera formal y detallada cuál es su situación jurídica ante las autoridades de Estados Unidos, luego de las versiones periodísticas que señalan una presunta revocación de visas y una eventual colaboración con agencias estadounidenses.

TE PUEDE INTERESAR: Diputado de Morena exige juicio político contra Samuel García, gobernador de Nuevo León

¿Qué exige la oposición a los gobernadores de Tamaulipas y Sonora?

El coordinador del PRI, Manuel Añorve, afirmó que las explicaciones ofrecidas hasta ahora por ambos mandatarios estatales son insuficientes, ya que no precisan si cuentan con visas ordinarias o con algún tipo de autorización especial relacionada con investigaciones en curso en territorio estadounidense.

“Es una acusación muy grave en términos de los señalamientos que se hacen desde uno de los periódicos más influyentes de Estados Unidos”, sostuvo Añorve al referirse a la información publicada por medios estadounidenses sobre presuntas indagatorias vinculadas con funcionarios mexicanos.

Manuel Añorve, coordinador del PRI Ampliar

¿Qué cuestionamientos hizo el PRI sobre las investigaciones?

El senador señaló que, una vez más, la información relacionada con posibles investigaciones contra políticos mexicanos se ha conocido a través de filtraciones y no mediante información oficial, lo que, dijo, genera incertidumbre y alimenta las dudas sobre la actuación de las autoridades.

¿Qué postura expresó el PAN sobre este caso?

Por su parte, la senadora del PAN, Lilly Téllez pido a la presidenta Claudia Sheinbaum que deje de encubrir a sus narco gobernadores.

La panista indicó que la mandataria mexicana es la primera que debe encabezar la lucha contra el crimen organizado.

Lilly Téllez, senadora del PAN Ampliar

Síguenos en Google News y encuentra más información