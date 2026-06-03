CNTE incendia las oficinas de la SEP; ¿Cuáles son las demandas de los maestros?

El conflicto magisterial en la Ciudad de México continúa en su punto más crítico. Lo que comenzó como un plantón en el Centro Histórico derivó, este miércoles, en un incendio en las oficinas centrales de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Avenida Universidad 1200. Los integrantes de la CNTE buscan que sean atendidas sus demandas, entre las que destaca la derogación de la Reforma Educativa.

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¿Qué ocurrió en las oficinas de la SEP durante la protesta?

Ya suman tres días en los que integrantes de la CNTE radicalizaron sus protestas con actos vandálicos. Durante los primeros enfrentamientos de la semana, dos maestros resultaron gravemente lesionados, uno de los cuales perdió un ojo debido al impacto de un petardo.

El martes causaron daños a las figuras de acrílico de futbolistas, así como otros objetos ornamentales alusivas al Mundial 2026, ubicados en Paseo de la Reforma.

Mientras que este miércoles aproximadamente a las 9:00 horas, el contingente de la CNTE cercó las instalaciones de la SEP en el sur de la Ciudad de México, donde los manifestantes:

Derribaron las rejas principales y rompieron los cristales de la fachada.

Al concluir el mitin, lanzaron botellas con combustible al lobby del edificio principal, provocando un incendio en el área de papelería y mobiliario.

La densa columna de humo obligó a evacuar a todo el personal administrativo a través de la salida posterior, la cual colinda con el complejo comercial Mitikah.

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¿Qué saldo dejaron los incidentes?

Elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) tuvieron que atender de emergencia a una mujer policía que se desvaneció tras inhalar humo y agentes químicos de los extintores, así como a otro elemento que fue lesionado en la cara.

El fuego fue controlado inicialmente por el personal de seguridad interna, y tras los incidentes, los manifestantes liberaron Avenida Universidad y regresaron en autobuses a su campamento en el Centro Histórico.

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¿Qué busca la CNTE? Las 3 demandas innegociables

Los dirigentes de la Coordinadora son claros en que las movilizaciones continuarán y podrían intensificarse si el Gobierno Federal no cede a sus demandas, principalmente:

Reforma Educativa: Abrogación total de las modificaciones legales vigentes.

Abrogación total de las modificaciones legales vigentes. Seguridad Social: Derogación de la Ley del ISSSTE de 2007 para regresar al sistema de pensiones anterior.

Derogación de la para regresar al sistema de pensiones anterior. Aumento Salarial: Un incremento directo al salario básico que compense la inflación.

Este amago de la CNTE pone en jaque la movilidad y la seguridad de la capital para los próximos días, cercanos al Mundial 2026.

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