Alcaldesa de Tenancingo emite mensaje tras denuncia por privación de la libertad

La alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, emitió un mensaje en redes afirmando que se encuentra bien sin dar mayor detalle de la "difícil situación que vivió" recientemente.

La presidenta municipal difundió el mensaje días después de que se reportara que fue víctima de una presunta privación de la libertad durante el fin de semana. Sin embargo, en su pronunciamiento público no hizo referencia directa al hecho.

La edil se limitó a agradecer las muestras de apoyo recibidas y exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta a la información que sea publicada mediante los canales oficiales del gobierno municipal y sus redes sociales.

Sin detallar lo ocurrido en días pasados, cuando presuntamente sufrió un "levantón", la alcaldesa pidió hacer caso omiso de quienes quieren lucrar con su imagen. Ampliar

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Autoridades investigan los hechos

El secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda Camarillo, confirmó en entrevista que la alcaldesa sí presentó una denuncia relacionada con el caso y que las autoridades ya trabajan en las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con lo informado por el funcionario, las instancias competentes realizan las diligencias para esclarecer los hechos denunciados por la Alcaldesa Tenancingo y determinar las circunstancias en las que ocurrió el incidente.

Las autoridades estatales continúan con las indagatorias derivadas de la denuncia presentada. El caso de la Alcaldesa Tenancingo permanece bajo investigación mientras se desarrollan las actuaciones correspondientes por parte de las instituciones de seguridad y procuración de justicia.

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