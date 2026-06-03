EU retira visas a Américo Villarreal y Alfonso Durazo por presuntos nexos con el crimen organizado( FOTO: Cuartoscuro )

Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, y Alfonso Durazo, de Sonora, son investigados por el gobierno de Estados Unidos, presuntamente por vínculos con el crimen organizado, publicó este miércoles Los Angeles Times.

NEW: The U.S. is investigating two more Mexican governors for alleged ties to cartels.



This puts new pressure on President Sheinbaum, who has slammed U.S. probes into sitting Mexican leaders as electoral interference.



With @Stevelfisher:https://t.co/IturgAvHzY — Kate Linthicum (@katelinthicum) June 3, 2026

¿Qué señala el reportaje sobre los gobernadores de Tamaulipas y Sonora?

De acuerdo con la publicación de los periodistas Steve Fisher y Kate Linthicum cita a fuentes con el asunto y señala que en el marco de estas indagatorias se revocaron las visas de ambos gobernadores, pero se encuentran bajo un programa conocido como libertad condicional por beneficio público significativo, que permite a personas no ciudadanas testificar ante un gran jurado para aminorar las consecuencias de cargos reales o pendientes en su contra o en contra de terceros.

De acuerdo con la información, la visa de Alfonso Durazo, también ex secretario de Seguridad de Andrés Manuel López Obrador, fue revocada desde el año pasado, pero viaja a Estados Unidos para recibir tratamiento por un padecimiento médico.

¿Cuál fue la respuesta del Gobierno de Sonora?

Sin embargo, el gobernador dijo que no existe ninguna fuente que respalde a lo publicado a Los Angeles Times, por ello rechazó los señalamientos y niega investigaciones en su contra

“Como lo he dicho en otras ocasiones, no muerdan todos los anzuelos. Esa nota no tiene absolutamente ninguna fuente. Tengo mi visa vigente. No tengo complicidades ni con grupos criminales”, expresó. — Señaló el gobernados Durazo

Afirmó que no tiene “compromiso de colaboración con ningún país extranjero” y sostuvo que su trayectoria lo respalda.

El gobernador señaló que cualquier investigación correspondería exclusivamente a las autoridades de Estados Unidos. Aseguró que en Sonora su administración ha sido transparente y que, de existir irregularidades, la ciudadanía sería la primera en enterarse.

🔴Alfonso Durazo se lanzó contra @latimes y aseguró que es falso que #EEUU le haya retirado la visa por presuntos vínculos con el crimen organizado, como lo publicó este miércoles el diario estadounidense, además dijo que su visa está vigente y negó cualquier compromiso de… pic.twitter.com/GCVaq8L0Ct — W Radio México (@WRADIOMexico) June 3, 2026

¿Qué se menciona sobre la investigación en Tamaulipas?

En la publicación de Los Angeles Times, la investigación contra Américo Villarreal está relacionada con el robo de combustible, conocido como “huachicol “.

También, Gerardo Algarín, vocero del Gobierno de Tamaulipas, dijo que los señalamientos son falsos “sin una sola prueba”.

De acuerdo con los periodistas, cuando el secretario de Seguridad Interna estadounidense , Markwayne Mullin, se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum en mayo pasado, le dijo que el gobierno del presidente Donald Trump esperaba que México enviara a Rocha Moya a EU.