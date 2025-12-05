Ex agente de la DEA, es acusado de narcoterrorismo y lavado millonario

Paul Campo supuestamente utilizó su posición y conocimientos internos para facilitar las operaciones de cárteles internacionales / RJ Sangosti/MediaNews Group/The

La acusación contra Paul Campo, ex alto funcionario de la Administración de Control de Drogas (DEA), incluye cargos que van desde narcoterrorismo hasta distribución de narcóticos y lavado de dinero millonario.

El fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el administrador de la DEA, Terrance C. Cole, anunciaron hoy mismo la apertura de la acusación, que también imputa a Robert Sensi por cargos similares.

¿De qué acusan exactamente a Paul Campo?

De acuerdo al Departamento de Justicia, la acusación contra Paul Campo es de extrema gravedad, elevando el caso de una simple corrupción a una amenaza a la seguridad nacional.

Los cargos específicos incluyen: conspiración para proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera; lavado de dinero, por orquestar operaciones para blanquear millones de dólares procedentes del tráfico de narcóticos; y distribución de narcóticos, por tener implicación directa en la cadena de distribución de drogas.

Paul Campo supuestamente utilizó su posición y conocimientos internos para facilitar las operaciones de cárteles internacionales, comprometiendo años de investigaciones y la seguridad de otros agentes.

¿Cuál fue el primer contacto financiero con el CJNG?

La primera vez que Paul Campo recibió dinero del CJNG para lavar fue el 3 de junio de este año, y fue un total de 200 mil dólares que tenía que convertir a cryptomonedas para posteriormente regresar el dinero “limpio”.

Tras la transacción, le dijeron: “Welcome to the fucking cartel”, le dijeron a Sensi al darle el dinero.

¿Cuál ha sido la reacción en Washington y dentro de la DEA?

Esta noticia provocó una conmoción inmediata en Washington y en las oficinas de la DEA alrededor del mundo.

“Es un día oscuro para la DEA, pero subraya nuestro compromiso inquebrantable con la justicia. Nadie está por encima de la ley, sin importar su antiguo cargo”, declaró una fuente cercana a la investigación.

El proceso legal está en curso y se espera que Paul Campo comparezca ante un tribunal federal en el Distrito Sur de Nueva York en las próximas horas.

