Gobierno propone ruta a CNTE para resolver demandas

Nuevamente concluyó sin acuerdos concretos, la reunión entre los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, de Educación, Mario Delgado y el director general del ISSSTE, Martí Batres.

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¿Qué propuso el gobierno federal a la CNTE?

Tras dos horas y media de reunión, Rosa Icela Rodríguez, reiteró que la instrucción presidencial es no ignorar ninguna demanda y mantener las puertas abiertas, y explicó que se entregó un documento con dos propuestas para construir acuerdos en los próximos días sobre los temas de pensiones y la desaparición del USICAMM.

Nuevamente reiteró el llamado a los maestros a realizar sus manifestaciones de manera pacífica para no afectar el derecho de tránsito de la ciudadanía.

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¿Cuál es la ruta para eliminar la USICAMM?

Por su parte, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, explicó que para la eliminación del USICAMM se plantó una una ruta de trabajo que culminaría con una iniciativa de reforma en septiembre próximo, para que sea aprobado en el mes de diciembre en el Congreso de la Unión.

Según el funcionario, el 15 de junio se instalaría el grupo de trabajo para revisar el marco jurídico y el Artículo Tercero Constitucional.

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¿Por qué la CNTE insiste en reunirse con la presidenta?

Sin embargo, el clima al salir de Bucareli fue de cautela. Filiberto Frausto Orozco, de la sección 34 de Zacatecas, confirmó que recibieron un documento oficial, el cual será analizado por las bases esta misma tarde.

Aunque el gobierno ofreció una mesa de trabajo permanente, la CNTE enfatizó que, hasta el momento, no se ha definido un encuentro directo con la presidenta Claudia Sheinbaum, una de sus exigencias principales para destrabar el conflicto.

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