Mundial 2026: ¿grupo de la ‘no muerte’? Analistas evalúan el camino de la Selección Mexicana

En el Foro W, conducido por Enrique Hernández Alcázar, ofreció una radiografía completa del sorteo mundialista, que fue calificado por analistas como FIFA, Alberto Lati y Pepe del Bosque como un espectáculo de protagonismo político orquestado por Gianni Infantino, quien ejerce un poder inédito dentro de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA).

¿Por qué Gianni Infantino fue el centro del sorteo?

El papel de Gianni Infantino trascendió lo administrativo para convertirse en el centro del espectáculo, pues analistas como Alberto Lati y Jesús Humberto López señalaron que la figura de Infantino mutó hasta ser la de un ‘showman’ y operador político.

Lati destacó que, a diferencia de sus antecesores, Infantino no solo gestiona, sino que actuó como “animador, director de cámaras y figura central” en el sorteo, y llevó la relación del fútbol con la política internacional a un nuevo nivel de simbiosis.

Jesús Humberto López expresó que el presidente le dice a todos “quítate que ahí te voy”, una actitud que denota un protagonismo total y un control absoluto sobre el organismo.La faceta más controversial de Infantino es su estrecha relación con líderes políticos de alto perfil, una cercanía que ha sido criticada incluso por el expresidente de la FIFA, Joseph Blatter.

La relación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido constante desde que Estados Unidos lanzó la candidatura “United 2026”, cercanía alcanzó su punto máximo cuando, durante el sorteo, la FIFA le otorgó el Premio de la Paz de la FIFA, un premio creado para la ocasión, un gesto visto por los analistas como una jugada política para agasajar al líder del país que concentra la mayor parte de la derrama económica del Mundial.

¿Cómo fue evaluado el grupo de México para 2026?

Y hablando sobre las selecciones que integrarán los grupos para el Mundial 2026, el grupo sorteado para México, con Corea del Sur, Sudáfrica y Dinamarca, generó dos visiones: un optimismo generalizado y una preocupación histórica.

Francisco Javier González se mostró el más optimista y lo calificó como “el grupo más fácil de los tres mundiales que ha organizado México”, además destacó que el Tri evitó a los rivales más complicados.

Alex Orbañanos coincidió en que el grupo es “bastante accesible” y que México eludió a los principales peligros: potencias europeas como Croacia y Marruecos, a Noruega, Egipto y a todas las selecciones sudamericanas.

Pepe del Bosque destacó que el grupo de México, al igual que el de la actual campeona Argentina, es el de la “no muerte” por su facilidad.

Alberto Bernard confesó estar “preocupado”, se negó a celebrar el sorteo, y advirtió sobre el peligro de los equipos europeos de segunda línea, como Dinamarca, que son ordenados y han complicado históricamente a la selección.

El “caballo negro” y el verdadero “escuadrón de la muerte”

Debido a la expansión del torneo a 48 equipos, Jesús Humberto López señaló que la concentración de potencias se diluye, por lo que esta edición carece de un verdadero “Escuadrón de la Muerte” que elimine a tres grandes.

Mientras que Dinamarca fue señalado por Alex Orbañanos y Roberto Aguilar como el rival más peligroso y el potencial “Caballo Negro” del grupo.

Alberto Lati identificó a Corea del Sur como un rival temible por el crecimiento exponencial de su fútbol, y para él Noruega es como una “bomba” que nadie quiere en su grupo, junto a selecciones africanas potentes.

Pepe del Bosque mencionó a Suiza por su consistencia histórica y a Canadá como posibles sorpresas.

Alex Orbañanos y Pepe del Bosque concluyeron que el grupo más complicado y parejo de los anfitriones es el de Canadá, con Croacia, Marruecos y Holanda.

¿Cómo influye la economía en el camino de México?

En otro tema, Roberto Aguilar analizó el sorteo desde la óptica económica de la FIFA.

Aseguró que el camino fácil de México es una estrategia para asegurar que la selección anfitriona avance, ya que esto maximiza la taquilla y los ingresos en el territorio clave. Dado que los tres países sede, México, Estados Unidos y Canadá, concentran el 35% del PIB mundial, el negocio exige la permanencia de los anfitriones.

La FIFA ya planeó el camino favorable, dijo Roberto Aguilar, si México avanza sus partidos más importantes serán en Estados Unidos, y generarán una mayor derrama económica por la amplia comunidad mexicana e hispana.

Alex Orbañanos sumó un dato relevante: el Estadio Azteca se ha comportado históricamente como un “vampiro de resultados” para México en momentos cruciales, con mejores triunfos recientes contra potencias obtenidos fuera de la capital.

Señaló que la mejor sede para el Tri es el Estadio Jalisco por su ambiente pasional.

La conclusión de este Foro W es que la verdadera competencia y emoción del Mundial 2026 no comenzará en la fase de grupos, y que con el nuevo formato, el anhelado “quinto partido” de México se jugará en las rondas de eliminación directa, a donde se espera que el Tri llegue sin mayores problemas.

