Resultado del Sorteo del Mundial 2026 es positivo para México, afirma Mikel Arriola; mañana se conocerá sedes de partidos

En entrevista con Carlos Loret de Mola, el comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol, Mikel Arriola, dijo que el Sorteo del Mundial 2026 fue visto por un billón de personas y el saldo para México es positivo a partir de que encabeza el grupo A, además con Sudáfrica y Corea ya se han enfrentado en mundiales anteriores.

TE PUEDE INTERESAR: Hugo Sánchez sobre la Selección Mexicana en el Mundial 2026: “No tenemos grandes figuras, pero se puede lograr con trabajo en conjunto”

“Un billón de personas viendo a México, México como centro, junto con Estados Unidos y Canadá. Entonces, cuando se hable de fútbol, de aquí a los siguientes meses, México va a ser el centro… creo que es un escenario sumamente equilibrado y potable, te diría yo porque todos son grandes equipos, pero nosotros llevamos una preparación con la cual vamos a afrontar esto con mucha firmeza. Y bueno, siempre el principio central del deporte es no menospreciar ningún rival”. — Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol

ASÍ VA EL SORTEO 🙏👇



GRUPO A

MÉXICO 🇲🇽

Corea del Sur 🇰🇷

Sudáfrica 🇿🇦

Repesca UEFA



GRUPO B

Canadá 🇨🇦

Suiza 🇨🇭

Qatar 🇶🇦

Repesca UEFA



Grupo C

Brasil 🇧🇷

Marruecos 🇲🇦

Escocia 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿

Haití 🇭🇹



Grupo D

Usa 🇺🇸

Australia 🇦🇺

Paraguay 🇵🇾

Repesca UEFA



Grupo E

Alemania 🇩🇪… pic.twitter.com/7dwvi9MWuh — W Deportes (@deportesWRADIO) December 5, 2025

¿Cuándo se conocerán las sedes de los partidos del Mundial 2026?

El comisionado de la Federación Mexicana de Futbol informó que el “legado final” de como quedarán los partidos en cada sede se dará a conocer mañana. Hoy todos los grupos técnicos de la FIFA junto con los países trabajan para definir horarios, lugares y ciudades de donde se van a jugar: A partir de lo acordado también se van a elegir los centros de entrenamiento, México tiene 12 ciudades registradas que van desde Cancún hasta Tijuana pasando por el centro de la República.

¿Cómo llega la Selección Mexicana rumbo al Mundial?

Arriola mencionó que Javier Aguirre reconoce ser más maduro y sus errores; al ser cuestionado sobre la Selección Mexicana porque la afición no tiene emoción por su desempeño señaló que en la primera parte del año se lograron dos títulos oficiales y después entraron a una etapa de preparación intensa porque el objetivo es el Mundial, aunque en el cierre de 2025 existieron derrotas de las cuales han aprendido.

¿Cuál será el alcance global de la Copa del Mundo 2026?

Serán 48 equipos los que compitan por la Copa del Mundo, la teleaudiencia del mundial está calculada entre 6 y 8 billones de personas, es decir, el 80 por ciento del mundo mirará a México, Estados Unidos y Canadá, concluyó Arriola.

Síguenos en Google News y encuentra más información