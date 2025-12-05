Sorteo del Mundial 2026: Donald Trump recibe medalla de ‘La Paz’ en pleno evento en vivo

El Sorteo del Mundial 2026 se llevó a cabo esta mañana del 5 de diciembre de 2026, donde tanto el presidente Donald Trump como la presidenta Claudia Sheinbaum estuvieron presentes. Sin embargo, mientras el evento se llevaba a cabo, a muchos sorprendió que Gianni Infantino le entregara una medalla de ‘La Paz’ al presidente de Estados Unidos.

Donald Trump en Sorteo de Mundial 2026 Ampliar

FIFA le entrega una medalla a ‘La Paz’ a Donald Trump

Como parte de la agenda del Sorteo del Mundial 2026, se llevó a cabo la ceremonia para elegir a los grupos para la Copa del Mundo del próximo año. Por lo que se dieron lugar varias celebridades y políticos de las sedes donde se hará el juego del balompié, tales como México, Estados Unidos y Canadá.

Sin embargo, casi al iniciar la ceremonia, se reconoció al presidente estadounidense con una medalla de ‘La Paz’, diciendo que ha hecho bastante por el país y el mundo, llevando la paz a todos los rincones.

En palabras de Infantino, se dijo:

Este premio se va a presentar anualmente para distinguir al individuo que ejemplifica a la unidad y la búsqueda de la paz a través del liderazgo y la acción. El mundo se une a través del futbol” — Gianni Infantino

¿Qué fue lo que dijo Donald Trump al respecto?

Claramente, el presidente de los Estados Unidos se sintió con mucho orgullo para recibir este reconocimiento, por lo que hizo énfasis en generar la paz y el cambio, es un trabajo que hace todos los días, (desde su percepción claramente):

Queremos unir a toda la gente, es todo lo que hacemos. Unir a la gente a través del deporte es lo que mejor sabemos hacer. Recibir el apoyo de todas las naciones es lo que nos ha hecho crecer también. Estoy agradecido” — Donald Trump