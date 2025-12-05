Claudia Sheinbaum presume orgullo por tercera Copa Mundial: “Desde tiempos ancestrales jugamos a la pelota”

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, saca la tarjeta de México durante el sorteo oficial de la Copa Mundial 2026 en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington, DC. (Foto Hector Vivas - FIFA/FIFA via Getty Images) / Hector Vivas - FIFA

Durante su participación en el Sorteo del Mundial 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó el orgullo nacional por recibir nuevamente la Copa del Mundo, subrayando que el país no solo está listo para este reto histórico, sino que lo asume con entusiasmo, identidad y tradición deportiva.

“Estamos orgullosos de recibir por tercera vez la Copa Mundial. México es bello”, afirmó Sheinbaum ante representantes de FIFA, seleccionados y autoridades deportivas internacionales.

Sheinbaum recordó que México hizo historia al ser el primer país en albergar el torneo en 1970 y 1986, y que ahora, con la edición de 2026 junto a Estados Unidos y Canadá, se reafirma como una de las naciones con mayor pasión futbolera del mundo.

La mandataria también destacó el carácter y la fuerza del país: “Tenemos un pueblo trabajador, México es un país maravilloso”.

Enfatizó que las tres sedes mexicanas —Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey— están listas para recibir a miles de visitantes, garantizando seguridad, capacidad hotelera y estadios al nivel de un evento global.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, se preparan para Sorteo Oficial de la Copa Mundial 2026 en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington, D.C. (Foto de Héctor Vivas - FIFA/FIFA vía Getty Images) / Hector Vivas - FIFA

En un guiño a la historia y la identidad cultural, Sheinbaum añadió una reflexión que resonó entre los asistentes: “Nosotros disfrutamos del juego de pelota desde tiempos ancestrales”. Con ello, vinculó el presente futbolero del país con las raíces del tlachtli, el juego ritual mesoamericano que durante siglos simbolizó competencia, comunidad y espiritualidad.