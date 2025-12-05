Richard Gere critica a Trump en la FIL Guadalajara y provoca abucheos por mención a Sheinbaum

Fuertes críticas al presidente de Estados Unidos fueron emitidas desde la FIL de Guadalajara por el actor y activista Richard Gere. FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM

Un momento intenso se vivió en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara con la presencia del actor y activista estadounidense Richard Gere, quien durante su participación lanzó fuertes críticas al presidente de Estados Unidos, Donald Trupm y llamó a elegir mejores líderes a través del voto.

El actor encabezó el diálogo “Compasión en acción: una custodia compartida del planeta que deja que la naturaleza y la comunidad nos muestren el camino”, que colapsó los accesos de Expo Guadalajara por la enorme afluencia. Aunque miles intentaron ingresar, solo alrededor de 500 personas lograron acceder al auditorio para escucharlo.

¿Por qué Gere criticó a Donald Trump?

Gere, acompañado por la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, habló sobre la necesidad de construir una sociedad compasiva y unida. En ese contexto, no dudó en expresar su postura:

“Como estadounidense, me siento profundamente avergonzado de este presidente que tenemos… Tenemos malos actores en el planeta ahora mismo con un poder enorme”, afirmó en referencia a Donald Trump y otros líderes internacionales.

El actor señaló que Trump actúa “como un niño” e insistió en la importancia de elegir líderes que compartan valores de responsabilidad y visión global. “El voto es muy importante… No se alejen del mundo, háganse responsables del mundo que quieren”, subrayó.

Abucheos tras mención de Bárcena a Claudia Sheinbaum

La conversación tomó un giro incómodo cuando Bárcena intentó presumir que México cuenta con una gran líder en la presidenta Claudia Sheinbaum. Su comentario generó abucheos y chiflidos entre los asistentes, mientras Gere sonreía nervioso ante la reacción del público.

“Estoy muy orgullosa de la presidenta”, dijo Bárcena, a lo que varias personas respondieron con un rotundo “no”. El ambiente se tensó, por lo que la funcionaria optó por cambiar de tema.

El trabajo ambiental de Gere en Jalisco

En otro momento del diálogo, Gere habló sobre su labor ambiental en una comunidad de Jalisco, donde impulsa un proyecto de conservación tras una mala experiencia en República Dominicana.

Cuando se le preguntó cómo lograr justicia ambiental, el actor respondió que todo comienza por escuchar con humildad y trabajar en soluciones compartidas: “Es indispensable escuchar a los demás para lograr un desarrollo conjunto”.

