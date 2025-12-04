Pese a amenaza de Trump, no hay señales de que la revisión del T-MEC no vaya a continuar: Marcelo Ebrard

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, confirmó que viajará a Washington para acompañar a la presidenta Claudia Sheinbaum para asistir a la reunión que la mandataria mexicana sostendrá este viernes con su homólogo de Estados Unidos Donald Trump, luego del sorteo del Mundial de Fútbol 2026.

TE PUEDE INTERESAR: ¡No se queda atrás! Clara Brugada viaja para asistir al sorteo de grupos del Mundial 2026

Ante la amenaza del presidente Trump de dejar morir el T-MEC y crear otro acuerdo, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard manifestó que en el proceso de revisión del T-MEC hasta este momento “no hay ninguna señal de que no va a seguir adelante, pues están en la ruta”, aunque reconoció que Trump es el presidente y puede decidir otra cosa.

¿Qué señales existen sobre el futuro del T-MEC?

“Ayer hicimos comentarios del presidente, bueno, yo respeto mucho el espacio de las declaraciones del presidente, no me corresponde discutir con él nada... en términos del proceso de revisión del T-MEC, hasta hoy no tengo, hasta este momento, ninguna señal que me diga que no se va a seguir adelante. Ahora, es el presidente, él puede decidir lo que su país va a hacer”. — Marcelo Ebrard

Afirmó que en “México hay un consenso en que se mantenga”. Resaltó que el 90 por ciento de las posturas de las consultas que se realizaron están a favor de que siga el T-MEC y no hay señales de lo contrario pues sigue el trabajo con sus interlocutores en Estados Unidos.

¿Qué consenso existe en México sobre la continuidad del acuerdo?

Respecto a las negociaciones en materia arancelaria, subrayó que nuestro país está en una mejor posición incluso que Canadá.

“Lo que ha logrado México, lo que ha logrado nuestra presidenta, es la mejor posición relativa de todos los países. No quiere decir que sea el mundo ideal. A mí me gustaría que el tomate no tenga diecisiete por ciento, y así sucesivamente. Pero quiere decir que es el mejor de todos los demás. Hemos avanzado con ellos mucho, la relación que tenemos nosotros con comercio”. — Marcelo Ebrard

¿Qué importancia tiene la innovación para el desarrollo regional?

Ebrard inauguró el Foro de Ciencia y Tecnología en Sociedad y el InnovaFest América Latina y el Caribe 2025 en Cuernavaca, Morelos, con la presencia de representantes del gobierno de Japón y destacó la importancia de la ciencia, la tecnología y la innovación para el desarrollo regional.

Este evento se realiza por primera vez fuera de Japón, reúne a 38 naciones y mentes creativas que pondrán a disposición 80 fondos de inversión para respaldar a las mejores ideas de expertos y emprendedores que den atención y solución a problemas que enfrenta la población y lograr que la innovación se convierta en un impulso del desarrollo económico de los países.

Síguenos en Google News y encuentra más información