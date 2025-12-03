Así hackearon 120 mil cámaras en hogares de Corea del Sur para robar videos sexuales

Hackean 120 mil cámaras conectadas a internet instaladas en hogares de Corea del Sur. Grababan videos sexuales para venderlos en la red.

La policía de Corea del Sur detuvo a cuatro personas que hackearon 120 mil cámaras conectadas a internet que estaban instaladas en hogares, saunas, consultorios y otros sitios privados, para obtener videos con contenido sexual que vendían como pornografía.

Todas las cámaras vulneradas tienen algo en común y aquí te diremos cómo puedes proteger tu privacidad si instalaste esta tecnología en casa por seguridad o para vigilar a tus hijos o mascota.

El uso de cámaras IP se ha popularizado en el hogar para vigilar a distancia a personas o mascotas. / Artur Debat Ampliar

Te puede interesar: Robo al Louvre destapa más fallas de seguridad: Usaban “LOUVRE” como contraseña y Windows 2000

¿Cómo hackearon miles de cámaras en Corea del Sur?

La Agencia Nacional de Policía detalló que en este ataque vinculado al internet de las cosas, los hackers atacaron específicamente cámaras IP que se han popularizado en entornos domésticos por su bajo costo y lo útiles que son para estar conectados con nuestros hogares, familiares o negocios.

Para los piratas informáticos fue muy fácil hackear estas cámaras de video, porque utilizaban contraseñas de fábrica o con caracteres vulnerables, con números repetidos o en secuencia como la clásica 123456.

Aunque no estamos en ese país, te recomendamos que actualices la contraseña de seguridad de tus cámaras conectadas a internet para proteger tu seguridad y la de los tuyos.

Se recomienda cambiar las contraseñas de tus cámaras IP para evitar una vulneración de seguridad como ocurrió en Corea del Sur. Ampliar

Te puede interesar: ¡Cuidado con el phishing de Netflix! La Policía Cibernética te dice cómo proteger tu cuenta

Lugares donde los hackers vulneraron cámaras domésticas en Corea del Sur

La policía señaló que los cuatro detenidos grabaron videos de índole sexual tras vulnerar las cámaras de sitios como:

Casas

Hospitales

Saunas

Salas de karaoke

Estudios de pilates

Un consultorio de ginecología del que extraían videos sexuales que vendían al extranjero, principalmente a China.

El uso de cámaras de seguridad dentro de casa se ha popularizado en todo el mundo. / Jay_Zynism Ampliar

Los hackers, que no trabajaban juntos, lograron ingresos de hasta 12,000 dólares con la venta de videos de explotación sexual que vendían principalmente a China. Solo dos de ellos vendieron 62% del material sexual publicado en un sitio de este material ilegal.

Sin embargo, aún no se conoce cuantas personas fueron grabadas en video vulnerando su privacidad.

¿Qué es el internet de las cosas?

El internet de las Cosas (IoT) se refiere a la red de objetos como electrodomésticos, vehículos, cámaras o sensores que se conectan a internet para llevar a cabo acciones a distancia.

Para funcionar, estos objetos recopilan información que envían a través de la web para ejecutar órdenes como el apagado o encendido de luces, activar una aspiradora o notificar en caso de movimientos afuera de tu casa o negocio.

Aunque su utilidad es innegable, los dispositivos conectados al internet de las Cosas (IoT) son susceptibles a ataques de seguridad y han despertado preocupación por el manejo y privacidad de los datos recopilados.

Síguenos en Google News y encuentra más información