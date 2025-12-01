¡Cuidado con el phishing de Netflix! La Policía Cibernética te dice cómo proteger tu cuenta

Los ciberdelincuentes afirman falsamente que existen problemas con la suscripción para llevar a un link engañoso / Wachiwit

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) a través de la Unidad de Policía Cibernética, advirtió de un phishing de Netflix al detectar nuevos casos de fraudes y extorsiones mediante falsos mensajes que suplantan a la plataforma de streaming.

Los delincuentes envían correos electrónicos que aparentan ser oficiales para obtener datos sensibles de los usuarios y solicitar pagos indebidos.

⚠️ #Phising de Netflix para intentar robar datos, implementado de manera interesante:



🔤 Nombre de dominio "netflix-cuenta .com" intentando confundir

💻 Si abres el link en un PC no muestra nada

📲 Si abres el line en móvil, te muestra una web con el look&feel de Netflix pic.twitter.com/OOqJMMPAlu — Miguel Martínez (@miguelms_es) January 17, 2025

¿Cómo operan los ciberdelincuentes en los fraudes con correos falsos?

La policía de inteligencia, mediante labores de monitoreo en la red, identificó que los ciberdelincuentes afirman falsamente que existen problemas con la suscripción e invitan a la víctima a hacer clic en un enlace para “actualizar sus datos” o “evitar la suspensión del servicio”.

Estos enlaces redirigen a páginas apócrifas que imitan el portal oficial de la plataforma, donde se solicita ingresar correo electrónico, contraseña y datos bancarios, información que posteriormente es utilizada para cometer fraudes financieros o acceder a otras cuentas personales.

La SSC indicó que este tipo de ataque cibernético es conocido como phishing y se ha convertido en una de las prácticas más comunes para robar información sensible.

Hay que verificar los dominios antes de ingresar cualquier dato / Chadchai Ra-ngubpai Ampliar

¿Qué recomendaciones emitió la Policía Cibernética ante estos fraudes?

La Policía Cibernética emitió varias recomendaciones, entre ellas:

Verificar siempre la dirección del sitio web antes de ingresar datos

Evitar abrir o dar clic en enlaces incluidos en correos, mensajes o publicaciones de remitentes desconocidos.

Usar contraseñas seguras y distintas para cada cuenta, combinando letras, números y símbolos.

y distintas para cada cuenta, combinando letras, números y símbolos. Activar la autenticación de dos factores (2FA) para mayor protección.

para mayor protección. Mantener los dispositivos y aplicaciones actualizados para reducir vulnerabilidades.

En caso de identificar un correo sospechoso o resultar víctima de este tipo de fraude, la SSC pidió comunicarse al teléfono 55 5242 5100, extensión 5086, o escribir al correo policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx, así como contactar las cuentas oficiales @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX.

