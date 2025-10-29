Pablo Vázquez defiende estrategia de seguridad CDMX ante el Congreso capitalino

Pablo Vázquez Camacho afirmó que los delitos de alto impacto han disminuido 12% con respecto al año 2024.

El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, aseguró que la estrategia para combatir la inseguridad funciona, y que lo que hay que hacer ahora es que los resultados sean conocidos por la ciudadanía.

Durante su comparecencia ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, el jefe de la policía expuso los resultados de la estrategia en el periodo que va de enero a septiembre del presente año. Reiteró que los delitos de alto impacto han disminuido 12 puntos porcentuales con respecto al año 2024.

Te podría interesar: Transportistas posponen movilizaciones y bloqueos de este miércoles en CDMX, tras diálogo con autoridades

¿Qué resultados mostró la SSC?

Según los datos presentados, en este mismo periodo los homicidios se redujeron 10 por ciento respecto del año pasado, el robo de vehículo bajó un 9 por ciento y el robo de vehículo con violencia, 32 por ciento.

“Hoy el principal reto es que los resultados y avances aquí presentados se reflejen en el sentir social y en la vida diaria de los capitalinos, pero es importante reconocer que durante estos meses se han logrado avances sustantivos en materia de seguridad en la ciudad, las cifras aquí presentadas no son nuestras cifras sino de todos los que habitamos esta ciudad, son las cifras que reflejan los actos coordinados entre el gobierno de la ciudad y la contribución y el esfuerzo de las alcaldías”. —

#PabloInforma | Gracias a la implementación y continuidad de la estrategia de seguridad y #ConstrucciónDePaz, hemos logrado avances importantes en la reducción de la incidencia delictiva: De enero a septiembre, los delitos de alto impacto han disminuido 12%, respecto del año… pic.twitter.com/TXKNN3q88L — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) October 29, 2025

¿Cómo se integra la estrategia nacional?

El funcionario señaló que los resultados no son coyunturales, sino que están alineados a la estrategia nacional de seguridad, que responde a una visión de largo plazo.

“La seguridad es un desafío permanente, complejo y multifactorial que exige no solo presencia policial sino también inteligencia, proximidad, prevención y participación ciudadana”. —

🏛️👮‍♂️ Concluida la comparecencia del titular de la @SSC_CDMX, @PabloVazC, ante el #CongresoCDMX, el diputado @ChuchoSesmaPVEM, presidente de la Mesa Directiva, dio por terminada la sesión.



📅 Se cita para mañana la comparecencia del titular de @Finanzas_CDMX, @JPDeBotton, en el… pic.twitter.com/4ptH1tB5Ga — Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) October 29, 2025

También puedes leer: Simón Levy detenido: Fiscalía de la CDMX lo confirma y él asegura en redes que lo quisieron matar y que está bien

¿Batman y Robin? Morenista compara a Harfuch con el superhéroe

En tribuna, la diputada de Morena, Elizabeth Mateos, afirmó que la ciudad está en buenas manos porque se fue “Batman”, haciendo referencia a Omar García Harfuch, anterior jefe de la policía, pero se quedó “Robin”, es decir, Pablo Vázquez Camacho.

“Antes la ciudadanía era cuidada y vigilada por Batman pero hoy y lo digo con orgullo la ciudad sigue resguardada porque Robin se quedó al mando y con este dúo dinámico puedo afirmar que nuestro país y nuestra Ciudad de México siguen adelante y están más seguras que nunca cercanas a la gente y profundamente humana”. —

Síguenos en Google News y encuentra más información