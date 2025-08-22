Mundial 2026: sin el apoyo de México y Canadá, la candidatura no se hubiera logrado

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En entrevista para Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar, la representante de México para la Copa del Mundo 2026, Gabriela Cuevas, explicó que las declaraciones de Donald Trump sobre la organización del evento deben ponerse en contexto, pues el expresidente estadounidense “sabe jugar” con este tipo de temas con fines político-electorales.

“Pues como dicen, zapatero a tus zapatos, y en lo que estamos es precisamente en construir el mejor mundial de la historia, eso si que nos quede claramente a los tres países, a los tres gobiernos”. — Gabriela Cuevas

La funcionaria subrayó que la candidatura conjunta del Mundial 2026 México, Estados Unidos y Canadá no hubiera sido posible sin la alianza trilateral, ya que la sede se decidió por la vía democrática y con los votos de las federaciones.

Agregó que, aunque Estados Unidos albergará más partidos, México tendrá el privilegio de ser el primer país en organizar tres veces una Copa del Mundo, reflejo del papel central de nuestro país en el evento.

Trofeo Mundial 2026 / FIFA Ampliar

Coordinación trilateral y avances en la organización

Cuevas aseguró que la relación con los representantes estadounidenses es “muy buena”. En su rol como coordinadora nacional, ya sostuvo dos reuniones con su contraparte de Estados Unidos, Andrew Giuliani, a quien describió como una persona con amplia trayectoria en el deporte.

Póster oficial para el Mundial 2026 Ampliar

Aunque reconoció que la organización es trilateral, lamentó que Canadá aún no haya designado un responsable central, lo que ha dificultado la coordinación.

México, primer país sede en tres Copas del Mundo

Gabriela Cuevas destacó que el Mundial 2026 no sólo será el más grande de la historia, sino que rompe muchos récords:

La primera ocasión en que un país va a albergar por tercera ocasión una Copa Mundial de Fútbol, y ese es México.

Un récord en el número de selecciones que participan. Crece de 32 a 48 países.

También sube el número de partidos a 104.

“Hay muchas cosas buenas de este mundial, y de la colaboración que representa trabajarlo en equipo México, Estados Unidos y Canadá, así que hay que ver para adelante, construir lo que nos toca y entregar los mejores resultados”. — Gabriela Cuevas

