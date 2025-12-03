Lista la terna para la Fiscalía, en tiempo de mujeres

Las aspiratntes a la FGR, Ernestina Godoy, Luz María Zarza y Maribel Bohórquez Beltrán, comparecene este miércoles en el Senado de la República.

En un hecho inédito y en lo que se ha calificado como un “tiempo de mujeres”, la presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado la lista conformada por tres perfiles femeninos, marcando la primera aparición de la LISTA FISCALÍA en el proceso para definir a la próxima titular de la Fiscalía General de la República.

¿Quiénes son las integrantes de la terna para la FGR?

La presidenta del Senado, Claudia Itzel Castillo, recibió la documentación oficial con los nombres de Maribel Bojórquez, Luz María Zarza y Ernestina Godoy. Como es conocido, la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, encabeza la terna y es la figura más visible del proceso, a diferencia de Luz María Zarza, quien recientemente participó en la elección interna del Poder Judicial para buscar un espacio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por su parte, Maribel Bojórquez Beltrán es funcionaria de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, donde se desempeña en la Coordinación General de Investigación Territorial. Con su integración, la LISTA FISCALÍA refleja perfiles con trayectorias diversas dentro del ámbito jurídico nacional.

La terna oficial fue enviada esta mañana por la Presidencia y sus integrantes comparecerán este mismo miércoles a las 11:00 am ante el Senado Ampliar

Comparecencia ante el Pleno

Las tres aspirantes deberán presentarse este miércoles ante el Pleno del Senado para responder a los cuestionamientos de legisladores a partir de las 11:00 de la mañana, en la comparecencia correspondiente al proceso de elección de la próxima fiscala de la República.

