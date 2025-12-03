Eraclio Rodríguez anuncia reactivación de bloqueos carreteros en todo el país; Gobierno no cumplió demandas del campo
El dirigente campesino Eraclio Rodríguez advirtió que bloqueos carreteros y cierres en aduanas se reanudarán porque el Gobierno no cumplió acuerdos, en medio de una crisis agropecuaria nacional.
#Entrevista con Eraclio Rodríguez
En entrevista con Carlos Loret de Mola, uno de los dirigentes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, Eraclio Rodríguez, dio a conocer que se reactivarán los bloqueos carreteros en todo el país y en aduanas porque el Gobierno no cumplió las demandas y se reunirán con el dirigente de traileros para diseñar la estrategia.
Gobierno incumplió acuerdos y no incorporó cambios clave
“Es una vil mentira. Nosotros estuvimos trabajando ahí junto con una comisión de la Cámara de Diputados e hicimos algunas modificaciones y algunas adhesiones a la ley, pero en el dictamen que se presentó hoy a la Comisión no hay ningún cambio de los cambios importantes que nosotros trabajamos”.— Eraclio Rodríguez, dirigente del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano
El dirigente del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano informó que los temas que no incluyeron fueron:
- La conservación de las concesiones que tiene cada uno de los productores
- Que las concesiones se puedan heredar o transmitir
- Que las concesiones se puedan relocalizar cuando exista la necesidad de reubicar un pozo.
Al ser cuestionado sobre lo que dijo la Presidenta de que les sobra agua y en ocasiones la revenden, mencionó que son agricultores y los pueblos de donde pertenecen no tienen escasez porque se han preocupado por crear la infraestructura y no solo en la producción.
Crisis agropecuaria y cierre de fronteras
“No tienen cuidado cuando abren la boca, ni mucho menos cuando piensan por eso se cometen los errores y se hacen una toma de decisiones totalmente equivocada, errónea, y ahora, pues ahí están los consecuentes… Ahorita ya está cerrado todo Ciudad Juárez y está cerrado Nogales y más tarde estaremos cerrando parte de la frontera sur y empezaremos a cerrar carreteras”.— Eraclio Rodríguez, dirigente del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano
Rodríguez dijo que les preocupa toda la agricultura porque México tiene una crisis agropecuaria y alimentaria, por eso deben formar un nuevo modelo agroalimentario que permita mejorar las condiciones de producción y de vida de toda la gente del campo.