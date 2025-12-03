Eraclio Rodríguez anuncia reactivación de bloqueos carreteros en todo el país; Gobierno no cumplió demandas del campo

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En entrevista con Carlos Loret de Mola, uno de los dirigentes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, Eraclio Rodríguez, dio a conocer que se reactivarán los bloqueos carreteros en todo el país y en aduanas porque el Gobierno no cumplió las demandas y se reunirán con el dirigente de traileros para diseñar la estrategia.

TE PUEDE INTERESAR: Acuerdan aumento al salario mínimo y reducción gradual de la jornada laboral

Gobierno incumplió acuerdos y no incorporó cambios clave

“Es una vil mentira. Nosotros estuvimos trabajando ahí junto con una comisión de la Cámara de Diputados e hicimos algunas modificaciones y algunas adhesiones a la ley, pero en el dictamen que se presentó hoy a la Comisión no hay ningún cambio de los cambios importantes que nosotros trabajamos”. — Eraclio Rodríguez, dirigente del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano

Eraclio Rodríguez anuncia reactivación de bloqueos carreteros Ampliar

El dirigente del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano informó que los temas que no incluyeron fueron:

La conservación de las concesiones que tiene cada uno de los productores

Que las concesiones se puedan heredar o transmitir

Que las concesiones se puedan relocalizar cuando exista la necesidad de reubicar un pozo.

Al ser cuestionado sobre lo que dijo la Presidenta de que les sobra agua y en ocasiones la revenden, mencionó que son agricultores y los pueblos de donde pertenecen no tienen escasez porque se han preocupado por crear la infraestructura y no solo en la producción.

Crisis agropecuaria y cierre de fronteras

“No tienen cuidado cuando abren la boca, ni mucho menos cuando piensan por eso se cometen los errores y se hacen una toma de decisiones totalmente equivocada, errónea, y ahora, pues ahí están los consecuentes… Ahorita ya está cerrado todo Ciudad Juárez y está cerrado Nogales y más tarde estaremos cerrando parte de la frontera sur y empezaremos a cerrar carreteras”. — Eraclio Rodríguez, dirigente del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano

Productores del campo de diferentes estados del país amagan con un plantón en distintas partes de la #CDMX y bloqueos carreteros si son aprobadas las reformas en materia de agua.



📹: @sandovalvictor vía #ReporterosW

🔴https://t.co/NndSA7iiyj https://t.co/0JiAiQ9mxR pic.twitter.com/il3udfLwGa — W Radio México (@WRADIOMexico) December 3, 2025

Rodríguez dijo que les preocupa toda la agricultura porque México tiene una crisis agropecuaria y alimentaria, por eso deben formar un nuevo modelo agroalimentario que permita mejorar las condiciones de producción y de vida de toda la gente del campo.

Este miércoles en #AsíLasCosasConLoret:



➡️El aumento al salario mínimo.



➡️La escalera rumbo a la semana laboral de 40 horas.



➡️Y, además, se calienta el tema otra vez con los campesinos.



¡Ya saben cómo se pone!@AreliPaz@duendepregunton@ValeriaMoy@albertolati



🎙️Con… pic.twitter.com/c6RXgxtO7O — W Radio México (@WRADIOMexico) December 3, 2025

Síguenos en Google News y encuentra más información