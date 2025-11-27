Transportistas y campesinos, cerca del acuerdo con SEGOB; presidente de la ANTAC reporta que “va por buen camino”

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En entrevista con Carlos Loret de Mola, el presidente de la ANTAC, David Estévez, informó que se encuentran en la Secretaría de Gobernación (SEGOB) a punto de concretar un acuerdo en temas de transporte, inseguridad y extorsiones, pues al parecer, todo “va por buen camino”.

Estévez indicó que tanto transportistas como campesinos ya acordaron con los secretarios responsables y solo esperan la firma de los documentos para formalizar las mesas de trabajo. Puntualizó que las manifestaciones se realizaron en conjunto y que las autoridades deberán atender las demandas de ambos sectores.

“Fue en conjunto entonces, si ustedes se arreglan y ellos no se arreglan, los bloqueos se mantienen… también tengo campesinos dentro de la organización, dijimos que íbamos hasta donde topara… Si ellos no estaban de acuerdo en algún punto, pues yo también me quedaba con ellos y viceversa”. — David Estévez, presidente de la ANTAC

Algunos bloqueos se levantan como gesto de buena voluntad

El presidente de la ANTAC señaló que, como “gesto de buena voluntad”, ya levantaron bloqueos en algunos estados y en Chihuahua se liberó el paso fronterizo.

¿Pertenece a algún partido político?

Sobre las versiones que lo vinculan con partidos de oposición, Estévez rechazó cualquier compromiso político. Recordó que tiempo atrás fue militante del PRD cuando Andrés Manuel López Obrador era dirigente del partido, pero afirmó que hoy solo está “ratificando el camino”.

