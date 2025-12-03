Acuerdan aumento al salario mínimo y reducción gradual de la jornada laboral

A partir del 1 de enero de 2026, el salario mínimo general aumentará 13%, lo que equivale a nueve mil 582.47 pesos mensuales.

Acompañada de la cúpula empresarial, líderes obreros, sindicatos y funcionarios del sector laboral, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el incremento de 13% al salario mínimo para 2026.

¿Cómo será el aumento al salario mínimo?

En Palacio Nacional, durante la conferencia de prensa mañanera, Sheinbaum Pardo señaló que para su gobierno es prioridad el incremento del salario mínimo hasta alcanzar 2.5 canastas básicas.

Marath Bolaños López, titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social detalló que a partir del 1 de enero de 2026, el salario mínimo general aumentará 13%, lo que equivale a nueve mil 582.47 pesos mensuales.

Mientras que en la zona de la Libre Frontera Norte, el incremento será de 5%, 13 mil 409.80 pesos mensuales.

¿Cómo se implementará la reducción de la jornada laboral?

Por otro lado, el funcionario explicó que como parte de los compromisos asumidos por el gobierno, sindicatos e iniciativa privada, la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas traerá beneficios en la productividad y salud de los trabajadores.

Indicó que la reducción de la jornada laboral se instrumentará gradualmente, comenzando en 2026 y alcanzando 40 horas semanales en 2030.

Aseveró que las horas extraordinarias se pagarán al doble del salario ordinario y estarán limitadas a 12 horas semanales, con un registro obligatorio para empleadores.

¿Habrá impacto inflacionario con el aumento salarial?

Con relación a si este incremento a los salarios mínimos impactará en la inflación de 2026, la presidenta Sheinbaum mencionó que se trabaja en conjunto con la Secretaría de Hacienda y el Banco de México para asegurar que el incremento salarial no tenga impactos en la inflación.

Explicó que la parte laboral en el costo de producción no implicaría incrementos en los productos ni en la inflación.

