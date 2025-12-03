Campesinos viajan a CDMX desde Guanajuato en medio de la crisis agrícola
Agricultores de Guanajuato salieron rumbo a la Ciudad de México para exigir apoyo al campo y manifestar su rechazo a la Ley de Aguas.
En una nueva expresión de inconformidad ante la crisis agrícola en México, campesinos de distintos municipios de Guanajuato salieron esta mañana rumbo a la Ciudad de México para reiterar su exigencia de soluciones y apoyos al sector por parte de las autoridades. La movilización provoca circulación lenta en varias carreteras del estado.
Caravanas avanzan con tránsito lento
La Secretaría de Seguridad y Paz reportó que es necesario anticipar tiempos de traslado debido al desplazamiento de productores que se dirigen hacia la CDMX, donde volverán a presentar sus peticiones en torno al campo.Al corte de las 8:00 horas, únicamente se registraba circulación lenta por el paso de una caravana de tractores.
Los puntos afectados incluyen la autopista León, a la altura de Santa Rosa Plan de Ayala, así como el libramiento de Irapuato. Las autoridades recordaron que las caravanas están partiendo desde diversos municipios del estado.
Sin bloqueos, pero con riesgo de congestionamiento
Aunque no se contemplan bloqueos, se advirtió que podría haber congestionamiento vial debido a la salida escalonada de los contingentes de tractores que se unirán a la movilización nacional por la crisis agrícola.
Las autoridades recomendaron a los automovilistas:
- Salir con anticipación
- Planear rutas alternas
- Respetar indicaciones viales y a los conductores en la zona.