  • 03 DIC 2025, Actualizado 19:06

Con tractores, campesinos bloquean accesos a la Cámara de Diputados

Los campesinos exigen suspender la discusión de las reformas en materia de agua

J. Obrajero

V. Sandoval

Con tractores y camiones, campesinos bloquean las puertas de ingreso y salida de la Cámara de Diputados en protesta por la reforma a la Ley de Aguas.

Esta mañana, la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento dictamina la reforma y se espera que hoy mismo sea subida al Pleno.

Los diputados adelantaron la discusión de la reforma originalmente prevista para el día de mañana,jueves, ante el amago de los agricultores que vinieron de todo el país, advirtieron, tienen listos 200 tractores más para arribar al Palacio Legislativo de San Lázaro en caso de ser necesario.

Exigen frenar reforma a la Ley de Aguas

Integrantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo han tenido mesa de negociaciones con funcionarios del Gobierno negociando modificaciones al dictamen.

Los trabajadores del campo de distintos estados como Tlaxcala, Puebla y Veracruz confían en que los legisladores atiendan sus peticiones.

