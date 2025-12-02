Presentan Farmacias del Bienestar para el programa Salud Casa por Casa

La presidenta Claudia Sheinbaum subrayó la importancia del programa Salud Casa por Casa, que involucra a personal médico que visita a adultos mayores y personas con discapacidad en sus domicilios. Como parte del mismo, anunció que las Farmacias del Bienestar instalarán 500 unidades en lo que resta del año en el Estado de México y, para 2026, en todo el país.

Sheinbaum detalló que se alcanzó a poco más de 8 millones de personas, de un total de casi 13 millones de adultos mayores que reciben pensión.

Más de 8.8 millones de consultas gratuitas en el país

La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, informó que se realizaron 8 millones 818 mil 488 consultas domiciliarias personalizadas y gratuitas en todo el país.

Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional explicó que estas consultas se registran digitalmente mediante tabletas, y la información recabada permitirá planificar la atención futura, especialmente en enfermedades como diabetes e hipertensión.

Montiel destacó que el personal de salud entregará recetas con un cuadro de medicamentos y dará seguimiento para asegurar que los pacientes cumplan sus tratamientos.

IMSS, IMSS-Bienestar e ISSSTE relanzan el programa Trato Digno

En ese espacio, los titulares del IMSS, IMSS-Bienestar e ISSSTE anunciaron el relanzamiento del programa Trato Digno, que incluye diversas acciones para mejorar la atención a los derechohabientes.

Indicaron que se busca fortalecer la empatía y el trato humanizado en las unidades clínicas, con la instalación de módulos de atención y personal identificado con chalecos de Trato Digno para orientar a los usuarios y garantizar una experiencia más cercana y eficiente.

