Lectura en jóvenes repunta: estos son los géneros favoritos en la FIL Guadalajara

La lectura jóvenes vive un momento de resurgimiento entre integrantes de la Generación Z —adolescentes y adultos jóvenes de 13 a 28 años—, quienes crecieron en un entorno digital, pero que también buscan historias lejos de las pantallas. En un recorrido realizado por W Radio en los pasillos de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), muchas lectoras señalaron su preferencia por el romance.

“Yo soy Lucy, vengo de la ciudad de Colima, tengo 23 años, tengo muy en boga lo que es el romance y así muy clásico de las chavas, entonces llevo de romance, pero también un clásico que es El Jorobado de Notre Dame de Víctor Hugo y algo de autoestima que me regalaron por ahí.

-Yo soy Mich de Colima, pero tengo 21, llevo de que uno que también es de romance, que oso, pero entre todos también había de qué historietas y algo de ciencia de dinosaurios.

-Soy Lilani Martínez tengo 17 años y vengo de la Prepa 18, soy muy de género, de drama y romanticismo, personas que empiezan odiándose y terminan amándose”

Filosofía, poesía y fantasía entre los más buscados

También hubo jóvenes interesados en filosofía y poesía como Ivone:

“Soy Ivone Marín vengo de Guadalajara y vengo todos los años, tengo 21 años, me gusta mucho la literatura juvenil soy muy fan de Mónica Brozón, muchos de mis compañeros leen mucha poesía, incluso también filosofía, les gusta mucho Kafka.

-Me llamo Erik Valenzuela, vengo de Magdalena, Jalisco y tengo 16 años, poemarios de Alejandra Pizarnik, el sentimiento que transmite a través de las palabras”.

La fantasía también se mantiene como un género dominante.

“Mi nombre es Evan, tengo 18 años y vengo de aquí de Guadalajara, me gusta sobre todo la fantasía, me gusta mucho Úrsula K. Le Guin o Philip Pullman… escapar a otros mundos”.

Estas tendencias fueron confirmadas por editoriales presentes en la FIL Guadalajara.

“Mi nombre es Froylan y estoy representando a la empresa de Hachette, pues los jóvenes están buscando más la sección de romance justamente, también un poco de filosofía.

-Me llamo Jael y trabajo en el stand de Penguin Random House casa Editorial, este último año están buscando más de romance, algo un tanto juvenil, pero más activo, no tan trágico como lo habitual que solíamos encontrar dentro de las novelas regulares para adolescentes.

-Mi nombre es Fernando Estrada de la editorial Planeta Cómic, la facilidad con la que ya te buscan un título, yo que estoy en el medio editorial durante años, antes era un poco difícil que los jóvenes leyeran y ahorita ya los ves con tres o cuatro libros, tanda de clásicos como de lo más nuevo en la mano. Yo creo que un 70% son jóvenes”.

¿La tecnología pone en riesgo la lectura?

Entre los testimonios, surgió incluso el gusto por el género “spicy” —la literatura erótica—, aunque la mayoría descartó que la tecnología o la lectura digital desplace a los libros físicos.

“Yo creo que nunca se va a comparar el escrito que te pueda generar alguna IA generativa, a lo que una persona pueda sacar desde el interior de su imaginación y su creatividad.

-No, justo como ahorita está mucho de moda las redes sociales y el TikTok, ya hasta ellos mismos se denominan booktubers tiktokers de libros.

-Yo creo que sería un riesgo si nosotros permitimos que sea un riesgo, porque creo que hay una diferencia muy grande de lo hecho por humano y lo que no.

-Considero que no, que un libro en físico siempre va a ser mejor que uno digital la verdad es que no hay nada mejor que tener un libro, olerlo, esta sensación de desempaquetarlo, sentir la pasta nueva”.

Otros jóvenes sí ven riesgos.

“De la tecnología siento un poco que sí porque se están consumiendo un poco más los PDF’s y las tablets de Amazon pero de la IA no siento que no tanto porque aún tiene fallos en la escritura o búsqueda de información.

-No mala onda porque vayan a ser remplazados los autores, sino porque generalmente las IA’s están viendo qué es lo que vende y de ahí van generando las ideas que a las personas les gustan, yo sí siento como un peligro porque ya pasó con los ilustradores, la verdad sí me da miedo”.

Según el INEGI, el hábito de lectura se ha recuperado: casi nueve de cada diez jóvenes entre 12 y 24 años leyeron algún libro, revista, cómic, periódico u otro texto. De acuerdo con el Módulo sobre Lectura en México, el país cuenta con 103.9 millones de personas alfabetas de 12 años y más; de ellas, 62.5% leyó libros; 45.7%, páginas de internet, foros o blogs; 29.6% leyó revistas; 24.8%, periódicos; y 20.9%, historietas, cómics o mangas.

