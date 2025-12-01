Productores agrícolas exigen a diputados más cambios a la Ley de Aguas y advierten bloqueos

A pesar de los 50 cambios que hicieron los diputados a la propuesta original de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la nueva Ley General de Aguas y las reformas a Ley de Aguas Nacionales, los productores agropecuarios reconocen avances, pero siguen inconformes y advirtieron que si no son atendidos totalmente sus demandas, volverán a los bloqueos de carreteras y otras medidas de presión.

Explicaron que mantienen el diálogo con las autoridades y los legisladores, pero aún quedan temas pendientes como reconocer los derechos de la ganadería, la recuperación del agua e inversiones públicas.

Por ejemplo, Jody Ray Bustillos, integrante del Frente Nacional para el Rescate del Campo, advirtió que la gente está desesperada y lista para bloquear nuevamente carreteras y puentes internacionales, porque el dictamen no le resuelve a cabalidad sus peticiones.

Dijo que hay avances leves como conocimiento de derecho al agua en las comunidades y en términos generales se respeta el derecho de heredar y se reconoce el binomio agua-tierra.

“- ¿El dictamen como está actualmente no les satisface?

– Nos carga la chingada, necesitamos hacerle ajustes, no hay agricultor que vaya a aceptar el dictamen como está, ni estará conforme.

- ¿Ni con los cambios?

- Hay unos cambios leves que, si ahí van, pero les falta, no está resuelto cien por ciento”.

Productores advierten nuevas movilizaciones

Y quien dejó claro que los productores regresarían a las movilizaciones de protestas, fue el dirigente de dicho frente campesino, Eraclio Rodríguez.

“- Estamos en alerta máxima, si hoy o mañana no se arreglan los temas pendientes como el reconocimiento de la ganadería y de otros alumbramientos que se hicieron con el decreto del 2013, entonces nosotros estaríamos mañana movilizándonos.

- ¿Qué son los alumbramientos?

- Son la perforación de pozos, taremos muy definidas nuestras necesidades y no es un capricho, o sea no venimos a pelarnos, venimos a convencerlos de que le falta a la ley esa parte, ¿no?”.

Por lo pronto este martes continúan en San Lázaro, las reuniones en privado entre legisladores y otras organizaciones campesinas.

Pese a ello, está programado que esta semana la Cámara Diputados aprobará las reformas para expedir la Ley General de Aguas y reformar la Ley de Aguas Nacionales.

La Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, se reunirá el miércoles por la mañana, para votar el proyecto de dictamen que incluye 50 cambios propuestos por los productores agrícolas y que modifican la propuesta presidencial. Está previsto que se discuta y apruebe en el Pleno este jueves 4 de diciembre.

Entre las 50 modificaciones que se incluyeron al dictamen de la Ley General de Aguas, destaca la definición de “uso agropecuario familiar”, se mantiene la facultad de los Organismos de Cuenca para expedir títulos de concesión, asignación, permisos de descarga y de construcción, se creará un Registro Nacional del Agua.

Se privilegiará el derecho humano al agua, la seguridad alimentaria y el desarrollo nacional, se refuerza el traslado de derechos de agua en la transmisión de dominios de tierra, es decir se precisa el binomio tierra-agua.

Se precisa que la distribución del agua en los distritos, unidades y sistemas de riego se hará en términos de su reglamento.

Se promueve la implementación de sistemas de captación de agua pluvial para privilegiar el uso personal y doméstico, innovando con el agropecuario familiar.

También se establece una reducción en las penas propuestas para desvío, acaparamiento u obstrucción del agua; baja la sanción máxima de 10 a 5 años de prisión y la multa de 4 mil UMAs a 2 mil UMAs, es decir, pasa de 452 mil 560 pesos a 226 mil 280 pesos.

