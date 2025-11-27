Monreal dialoga con líderes campesinos y transportistas previo a la reforma a la Ley de Aguas

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, sostuvo reuniones privadas con líderes campesinos y transportistas para mantener abierto el diálogo rumbo a la reforma a la Ley de Aguas,

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, sostuvo reuniones privadas con líderes campesinos y transportistas para mantener abierto el diálogo rumbo a la reforma a la Ley de Aguas, cuyo dictamen será discutido en los próximos días. Entre los asistentes destacó Eraclio Rodríguez, del Frente Nacional para el Rescate del Campo, quien exige garantías para contar con agua para cultivos.

Los encuentros también incluyeron a otros coordinadores parlamentarios, como el petista Reginaldo Sandoval, quien confirmó que se preparan mesas técnicas y políticas para evitar la ruptura del diálogo y desactivar posibles bloqueos carreteros impulsados por los sectores agrícola y de transporte.

Día intenso en materia legislativa: aprobamos 10 dictámenes para reformar distintas leyes a favor de la población.

También escuché a grupos de productores de distintas entidades federativas, que me expresaron sus inquietudes respecto a la iniciativa sobre agua. pic.twitter.com/DqneQWpolP — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) November 27, 2025

Campesinos buscan garantías sobre acceso al agua

En entrevista telefónica, el diputado Reginaldo Sandoval explicó que se están generando espacios de comunicación para atender las demandas relacionadas con el riego y la disponibilidad de agua, pieza central del debate sobre la REFORMA DE AGUA.

“Estamos buscando canales de diálogo y comunicación. ¿Acordaron alguna mesa de diálogo? Pues estamos generando canales de comunicación y sí estamos teniendo reuniones de trabajo a nivel técnico y a nivel político. Esas mesas están trabajando ahorita, en este momento. Sí es con el liderazgo de Eraclio Rodríguez y con varios compañeros más, nos reunimos con los de San Luis Potosí y con los de Michoacán. Hoy todo el día fue de reuniones con grupos campesinos y de transportistas”.

Transportistas también participan en negociaciones

El sector transportista expuso su preocupación por la falta de seguridad en carreteras y la necesidad de apoyo gubernamental. Los legisladores de Morena, PT y PVEM se comprometieron a mantener las reuniones antes de que la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento sesione el próximo lunes para discutir y, eventualmente, aprobar el dictamen de la REFORMA DE AGUA.

Las conversaciones continuarán en los próximos días con el objetivo de alcanzar acuerdos que eviten nuevas protestas y garanticen la operación productiva en el campo y el sector transporte.

