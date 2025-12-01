Agricultores de Zacatecas retoman carreteras y rechazan reforma a Ley de Aguas

Por riesgo en sus concesiones de agua, agricultores de Zacatecas volvieron a bloquear vialidades.

Desde las 7:00 horas de este lunes, agricultores de Zacatecas tomaron las principales carreteras del estado en protesta contra la reforma a la Ley de Aguas Nacionales. Al momento, se mantienen bloqueos intermitentes en la carretera federal 45 —a la altura de la comunidad Santa Mónica, de Guadalupe— y en la Unidad Regional de Seguridad (Unirse) de Trancoso, así como en la 45D, en la caseta de Osiris, afectando el tránsito hacia Aguascalientes.

En esta última vía, los campesinos también realizan cierres parciales en la caseta de Calera de Víctor Rosales, en el tramo que conecta la capital del estado con Fresnillo, y en la glorieta de entrada a Villanueva, en la carretera federal 54 rumbo a Guadalajara, Jalisco.

TE PUEDE INTERESAR: Transportistas levantan bloqueos tras acuerdos para eliminar retenes y extorsiones carreteras

Bloqueos intermitentes se registran en la carretera federal 45 a la altura de la comunidad Santa Mónica, de Guadalupe. Ampliar

Preocupación por concesiones y sobreexplotación de acuíferos

“Se oye que ya modificaron la iniciativa de ley, pero hay muchas dudas”, señalaron representantes de la Unión de Pozos Agrícolas de Zacatecas, tras los anuncios de diputados federales.

Los manifestantes advirtieron que “en esa ley de aguas dice claro: cuando se venza tu concesión o quieras hacer una reposición, va a ser negativa”, debido a la sobreexplotación de acuíferos en la entidad. Por ello, exigieron que se realicen estudios técnicos que definan la realidad hídrica del estado.

Agregaron que el decreto para la regularización de títulos es restrictivo y que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) no ha expedido los documentos necesarios para que puedan acceder a los apoyos de cuotas energéticas para 2026.

TE PUEDE INTERESAR: ANTAC advierte radicalización de bloqueos en vías de acceso a CDMX tras ruptura con Segob

Dos años de protestas y falta de claridad en la reforma

“Esto para nosotros no es nuevo. Tenemos dos años con esta lucha, por inconformidades y desinformaciones”, afirmaron los productores, recordando que en la última reunión del 20 de noviembre en Segob “hicimos una minuta que la vimos fallida, que no fue lo que planteamos”.

Aseguraron que falta información, capacidad y coordinación para definir la nueva ley de aguas:

no vemos vialidad, ni seriedad, ni coordinación, no confiamos en lo más mínimo”. —

Finalmente, reprocharon que se califique a los agricultores como privilegiados y reiteraron que la movilización no responde a partidos políticos: “también ‘tamos de Morena, pero ‘tamos inconformes con esa ley”.

Cabe señalar que derivado de los cierres realizados del 19 al 26 de noviembre, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Sevitur) registró pérdidas entre sus socios de entre tres mil y seis mil millones de pesos.

ahz.

Síguenos en Google News y encuentra más información