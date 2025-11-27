Diputados prevén aprobar la Ley de Aguas la próxima semana: Monreal

La próxima semana la Cámara de Diputados aprobará la Ley de Aguas, pero con modificaciones a la iniciativa original enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, así lo afirmó Ricardo Monreal, coordinador de los legisladores de Morena.

El morenista explicó que continuarán reuniones con líderes agrícolas para incluir propuestas en el dictamen final, que se prevé votar en comisiones el lunes y llevar al Pleno el martes o miércoles 3 de diciembre.

TE PUEDE INTERESAR: Homenaje con drones a Julieta Fierro en CU: así prepara la UNAM una noche histórica en Las Islas

Campesinos buscan proteger volumen y transmisión de concesiones

Ricardo Monreal detalló que los legisladores revisan cada una de las propuestas planteadas por los productores para atender las más importantes.

“Estamos revisándolas para que antes de enviar el dictamen se puedan revisar cuáles propuestas son viables y cuáles se pueden modificar en la iniciativa original. Yo tengo confianza en que muchas de las propuestas, inquietudes y preocupaciones de los productores, las más importantes, las vamos a atender, porque me parece que es razonable y muchas de ellas son justas, la intención no es afectar derechos”. — Ricardo Monreal

El senador morenista explicó que, entre las principales demandas de los campesinos, está garantizar que no se ponga en riesgo su tierra ni el pozo con el que riegan sus cultivos, que no se reduzca su volumen autorizado y que las concesiones puedan heredarse junto con la propiedad.

Reuniones paralelas para liberar carreteras

Monreal agregó que, independientemente del diálogo en Gobernación, los coordinadores parlamentarios de distintos partidos han sostenido encuentros en San Lázaro con productores de varios estados para atender sus peticiones y avanzar en la liberación de carreteras bloqueadas.

“¿Qué quieren los campesinos? Primero que no se ponga en riesgo su tierra, con el pozo que disponen para regar su tierra. Que no les quiten volumen si hay una concesión para extraer por ejemplo 4, 6 u 8 pulgadas de agua para una pequeña propiedad que no les quiten ese volumen. Que puedan heredarlo libremente pero que incluya la tierra y el agua”. — Ricardo Monreal

El líder oficialista remarcó que la Ley de Aguas tendrá cambios relevantes para incorporar las principales exigencias de los agricultores inconformes.

Síguenos en Google News y encuentra más información